Kroiが、8月29日より公開の映画『九龍ジェネリックロマンス』の主題歌である新曲「HAZE」を8月27日に配信リリース。また、同作の本編映像とのコラボPVも公開となった。

（関連：【映像あり】映画『九龍ジェネリックロマンス』×Kroi「HAZE」コラボPV）

本映画は、眉月じゅんによる同名の漫画が原作。アニメ化に続く実写映画化作品となっており、ノスタルジーに溢れる世界で、切ないミステリーと極上のラブロマンスが描かれている。

公開されたコラボPVは、映画で描かれる切なさを巧みにすくい取ったノスタルジー溢れる映像に、主題歌のメロディが交わり、“懐かしさ”の滲む九龍を感じさせるものに。過去と現在が交錯する“九龍”を舞台に、〈路地裏〉や〈からみあう電線〉、〈褪せた壁〉など叙景的な歌詞が、切なくも美しいミステリーラブロマンスを垣間見せる映像を淡く包み込んでいる。

また、本楽曲のジャケット写真も公開され、Pre-add／Pre-saveがスタート。さらに、8月25日放送の『Hyper Night Program GOW!!』（FM福岡）にて楽曲が初オンエアとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）