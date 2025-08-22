午前：債券サマリー 先物は小幅続伸、長期金利は一時１．６１５％と約１７年ぶり高水準 午前：債券サマリー 先物は小幅続伸、長期金利は一時１．６１５％と約１７年ぶり高水準

２２日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は小幅に続伸。朝安後に切り返した。この日発表された７月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は日銀の利上げ観測を後押しする内容となったが、値頃感を意識した買いが円債相場を下支えした。



生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比３．１％上昇した。伸び率は６月の３．３％から鈍化したものの、市場予想に対して上振れして着地した。前日のニューヨーク市場において長期債相場が下落（金利が上昇）したことも相まって、円債市場で先物９月限は安寄りした。一方で、ジャクソンホール会議が開幕し、日本時間２２日深夜には米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演が予定されている。様子見姿勢が広がるなかで先物は持ち直した。



先物９月限は前営業日比４銭高の１３７円６０銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は一時１．６１５％に上昇。およそ１７年ぶりの高水準となっている。



出所：MINKABU PRESS