プロ野球選手のセカンドキャリアは様々だが、そのなかでも特殊な経歴を歩む人がいる。“89年世代”で菅野智之、中田翔、丸佳浩、菊池涼介、野村祐輔らと同級生に生まれ、将来有望の投手として早くから注目を浴びるも、中3で国指定の難病「ベーチェット病」を発症。それでも愛工大名電高で甲子園に出場し、明治大から巨人に育成3位で入団した。

【画像】巨人時代の柴田章吾さん。背番号は「019」だった

3年間プロ野球の世界にいたのち、球団職員から大手コンサルティング会社・アクセンチュアに転職。3年半後に起業し、現在は「アジア甲子園」開催のためアジア各国を訪れ活動している。

難病・ケガ・イップスに悩まされた現役時代と、異色の道を歩む現在について話を聞いた。（全3回の3回目／はじめから読む）

広告代理店、商社を志望していた就活時代

--巨人退団後、1年間球団職員を務めたのちにコンサルティング会社のアクセンチュアに入社されています。大きなキャリアチェンジに感じられますが、どのような経緯があったのですか。

柴田章吾さん（以下、柴田） 実ははじめ、広告代理店か商社に入りたいと思って就職活動をしていたんです。当時25、26歳でしたが、大学生の新卒枠に混じってOB訪問や企業研究をして、採用試験を受けました。ところが、広告代理店の最終面接で落ちてしまったんです。



そのころ僕はとにかく「入社することがゴール」になっていて、その先にどんなキャリアを歩みたいかまで考えが及んでいませんでした。だから、本当はスポーツに携わりたかったはずなのに「自動車でも食品でもなんでもやります！」という感じで答えてしまって。すべてを見透かされた感じがして、面接中に落ちたことを確信するくらいでしたね。

次はどうしようかと迷っていたとき、初めて就職エージェントに相談してみたところ、「いますぐ希望の職種で受けられるところはないが、ここで3年働けば希望が叶うかもしれない激務な会社がある」と紹介されたのがアクセンチュアでした。最終面接では、前回の反省をいかして、正直な気持ちを伝えることにしました。「将来はMLBのフロントスタッフとして経営に携わるキャリアを歩みたい。そのために、まず3年しっかりここで修行したいんです」と。これまでの特性を踏まえ、意思を持って進もうとしていると感じられたらしく、ありがたいことに採用していただけました。

アクセンチュアではPCを触りながら涙が出てくることも

--アクセンチュアではどのような業務を経験したのですか。

柴田 最初に配属されたのが公官庁の部署でした。マイナンバー制度の導入にともなう案内や、手続きの変更を円滑にするための仕事ですね。2年目からは製造・物流のITコンサルティングです。受注、レジ、POSで集まるデータを分析して、全体のシステム改善や見直しをはかる、という内容です。その業務プロセスの改善を、いろいろな企業と仕事するうえで学びました。ここでとにかくたくさんの数をこなし、さまざまな事例を経験したことが、後の起業に大きく生かされました。

--野球界からコンサルティング業界に移籍する上で、ギャップを感じたことはありませんでしたか。

柴田 それはあります。最初は「なにこれ？」としかいいようがないですよね（笑）。社内外では専門用語が飛び交っていますし、僕は名刺交換の経験すらなく、資料作成や議事録をまとめるのも大変でした。野球選手の間はなんだかんだいっても、すごい、うまいと言われてきました。もちろんうまくいかない時期はありましたが、「当たり前のレベルに達してない」という状況は、野球ではなかったです。入社時は病気もよくなってきており、「体力があれば、根性で乗り切ってやる」と思っていましたが、身体は起きていても頭や技術、コンサルとしての感性がまったくついてこないんです。パソコンの前で身動きが取れなくなったり、お客さんとのミーティングで足が震えたりと、忙しさだけではなく、自分の情けなさや恐怖に追われる日々で、パソコンを触りながら涙が出てくることもありました。とにかく必死でしたね。

3年半勤め、独立して「アジア甲子園」開催へ

--それでも3年半しっかり勤め、実力をつけて起業するに至りました。

柴田 2019年にNo border株式会社を創業し、アクセンチュア時代の経験を生かしてITコンサルティングの仕事をしています。同時に、フィリピンで野球アカデミーの運営も行っていたのですが、こちらはコロナ禍で2020年に断念せざるを得なくなりました。

その後、やはり野球に関与する仕事がしたいと考えていたなかで「アジア甲子園」を開催しようと思い立ち、2022年に一般社団法人NB.ACADEMYを立ち上げました。

『ドラゴン桜』の三田紀房が「え、本当にやるの？」

--アジア甲子園とはどのようなものですか。

柴田 僕自身の人生を大きく変えてくれた夏の甲子園のような野球大会を、アジア圏にも広げようというプロジェクトです。昨年の12月17日から21日にかけて、ようやく第1回大会をインドネシアのジャカルタで開催することができました。まずはインドネシア国内の州対抗戦として8チームが参加し、全16試合を行うことができました。

--そもそもどのような経緯でアジア甲子園を発想したのでしょうか。

柴田 2020年にフィリピンでの野球アカデミー運営を断念したあたりで、『ドラゴン桜』を描かれた三田紀房先生とお会いすることがあり、そこで話してみたんです。「東南アジアに野球を広めたいんですが、どういう方法がいいか思いつかないんです」と。

そしたら三田先生から「アジアで甲子園やったらいいんじゃない？」と提案がありました。「日本の学生は東大などの大学に行きたくて勉強する。そのために高校や中学を選ぶし、塾にも入る。目標があるから競技人口が増えるのだから、野球の目標がない国でアカデミーをやっても厳しい。まずはみんなが目指せる目標をつくればいいのでは。いきなりプロだと遠すぎるから、誰もが目指せる甲子園を開催したらいいんじゃない？」とのことでした。

たしかに理屈として理解できましたが、「さすがに壮大すぎる。漫画家さんの発想はすごいな」と思いながら、その日は帰ったんです。でも、1年ほど経ってもそれよりいいアイディアが全く浮かんでこなかった。たしかにそうだな、僕よりも『ドラゴン桜』の三田先生のアイディアのほうが絶対いいはずだ、と実行を決めました。

そして、意を決して「アジア甲子園、やります」と三田先生にお伝えに伺ったら、「え、本当にやるの？」と驚いていたんですが（笑）。

８ヶ月で19社のスポンサーを集めた

--そこから実現に向けて、具体的にどのようなことをしたのですか。

柴田 まず三田先生と2人で、メモをとりながら「甲子園ってどうやってできるんだろうね」というところから話しはじめました。どんな仕組みで、そんな組織や企業が関与して、どれくらいのお金がかかって、みたいなことを少しずつ紐解いていき、あとは関係者のみなさんにヒアリングしていきました。

ただ、話を聞いてみてやっぱり実感したのは、日本は野球人気のベースがあるから実現できてるのだということでした。そもそも野球人気がない国で甲子園を開催するのは、けっきょくのところ“やってみないとわからない”ということです。でも、とにかく動くしかないと思って、たくさんの方々に相談して回っていました。

そして、「甲子園」という名称を使うために、各所に挨拶回りも行いました。日本の野球団体って複雑なんですよ。プロとアマチュアで分かれているし、アマチュアの中にも複数の団体があります。NB.ACADEMYの理事として参画いただいている立花陽三さんや、学生野球時代にお世話になった恩師からアドバイスをいただきながら、各所への挨拶回りを約1年かけて行いました。

それから、スポンサー集めです。アジアに甲子園を広める、という意義を僕が直接出向いて説明していきました。まったくの0からはじめて、8ヶ月ほどで19社から3500万円ほど、キャッシュ以外も合わせると5000万円ほどの支援をいただくことができました。

「アジア甲子園」で工藤公康からかけられた言葉

--実際に2024年の12月に「第1回アジア甲子園」が開催されました。実際に開催してみて思ったことはありますか。

柴田 東南アジアの子ってゆっくり動くんです。1試合を7イニング制または2時間打ち切りのルールで開催したのですが、初日はほとんどの試合が3イニングくらいで終わってしまったんですね。選手たちからは「もっとやらせてくれ」という声も上がったのですが、日本の高校野球は2時間で9イニングやっているわけです。

なので、その説明をしっかりしました。攻守交代はダッシュしているし、サイン交換に時間をかけないし、ピッチャーも投球間に無駄なことをしない。そうやって計算すれば、7イニングできるよね、というふうに説明しました。そうすると、現地の子たちもきびきびと動くようになって、最終的には6イニングはできるようになっていました。

無理やりでなく、「野球をやりたい」という本人たちの主体的な気持ちから、いい変化が生じているのが実感できたので、とてもよかったです。

--現地の選手たちのレベルは柴田さんから見てどうですか。

柴田 日本の高校野球でいうと、地方大会の1回戦か2回戦レベルだというのは正直思います。全体でいうとレベルは高くないですが、光るものを持っている選手は何人かいました。そういう子たちに生きる道を開いてあげたい思いもあって、参加年齢を14〜18歳にしています。もしかしたら、ポテンシャルの高い選手が日本の高校や大学に進学して、実力を伸ばしNPBやMLBにいけるかもしれないと思うので。

--愛工大名電の先輩である工藤公康さんも参加していましたね。

柴田 アジア甲子園にすごく共感してくださって。野球の競技人口をどんどん広めていかないと、日本の野球も衰退してしまうという危機意識があるとのことでした。偉大すぎる先輩なのでそれまで一度も話す機会がなかったのですが、今回工藤さんが「病気を乗り越えた柴田くんだからやる意味が大きい」と言ってくださり、とても嬉しかったです。

西岡剛とマレーシア・ベトナムで野球教室も

--ほかにプロ野球から関与している人いますか。

柴田 直接的な関与ではないんですけど、坂本勇人選手、山川穂高選手、藤浪晋太郎選手、森友哉選手、山岡泰輔選手、小杉陽太さん、それから明治大同期の野村、阿部、島内が応援メッセージを送ってくれました。

また、アジア甲子園に付随する単発的なプロジェクトとして、今年の3月にマレーシアとベトナムで野球教室を開催した際には西岡剛さんが来てくれるなど、球界を代表するようなプロ野球関係者たちが「アジアを巻き込んだ野球の普及活動にしてほしい」とご協力くださっています。

--今年もアジア甲子園は開催するんですか。

柴田 はい。今年も開催地はインドネシアですが、東南アジア圏4〜5ヶ国からチームが参加する予定です。インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピン、そしてもう一カ国がタイかベトナムか、という感じです。また、参加チームも昨年の8から16に倍増します。

--スケールが大きくなりますね。

柴田 三田先生からは「そんなに急がなくてもいいんじゃない？」というアドバイスもいただいたのですが、当初描いていた“東南アジア10カ国を巻き込んだアジア甲子園”の実現を早く見たいんです。いまはそのための準備の真っ最中なので、これからががんばりどころですね。

