「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１１時現在で、大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場で大阪チタは３日続伸。同社は日本製鉄・神戸製鋼系のチタン大手。今月７日、２６年３月期連結業績予想について売上高を５１０億円から５２０億円（前期比０．２％増）へ、営業利益を４０億円から４５億円（同５５．４％減）へ上方修正すると発表した。国内外のスポンジチタン販売数量が増加した影響を織り込んだ。



上方修正を好感して株価は足もと上昇基調を継続。これを受けて買いを予想する向きが増えたようだ。



出所：MINKABU PRESS