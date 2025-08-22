・芝浦電子が４日ぶり反落、ヤゲオとミネベアによるＴＯＢ価格引き上げ合戦の思惑が後退

・東北銀が３日続伸、ＳＢＩと戦略的資本・業務提携で合意書締結

・セカンドＸが急騰し新値街道復帰が目前、ＡＩエンジン好調でトップラインの高成長続く

・テモナ大幅高、子会社が暗号資産マイニングマシンなどのサブスククレジット開始

・ｆｏｎｆｕｎがストップ高カイ気配、業績絶好調でＡＩ関連中小型株物色の波に乗る

・ゼンムテックが４日ぶり反発、ハウディとＩｏＴ機器への秘密分散技術の活用で協業へ

・Ｗ ＴＯＫＹＯはカイ気配切り上げ、定款に「暗号資産の投資・運用」を追加へ

・アクリートに大量の買い注文、量子暗号通信技術に強みを持つ米ＡＩ企業と資本・業務提携で基本合意へ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS