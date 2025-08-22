セカンドサイトアナリティカ<5028.T>＝大幅高で新値街道復帰。ＡＩ関連株物色の流れが強まるなか、株価が３ケタ台で値ごろ感のある同社株に投資資金が食指を動かしている。同社は金融や製造業向けを主力に人工知能（ＡＩ）を活用したアナリティクスコンサルティングやＡＩ導入支援サービスで高評価を獲得。クレジットカードの与信審査向けに、同社が開発したＡＩエンジンが好調で収益を押し上げている。２５年１２月期は売上高が前期比２０％増の１３億７０００万円と過去最高を更新する見通し。営業利益も前期比２０％増の１億９０００万円と大幅な伸びを見込んでいる。



テモナ<3985.T>＝上げ足強め年初来高値を更新。同社は２１日取引終了後、子会社のサブスクソリューションズが、高性能ＧＰＵサーバー及び暗号資産マイニングマシンの企画・販売を行うゼロフィールド（東京都港区）でサブスク型ファイナンスサービス「サブスククレジット」の取り扱いを開始したと発表。これが材料視されているようだ。サブスククレジットとは、サブスクソリューションズが事業者に代わって、機器・設備を一括購入し、利用企業へ月額型サブスクで提供するもの。新品・中古を問わず利用可能で、契約期間は６カ月から最長５年となっている。



アクリート<4395.T>＝物色人気集中でカイ気配。スマートフォンのショートメッセージサービス（ＳＭＳ）の配信代行サービス最大手で、認証用途で商機を高めており今期業績も大幅な伸びを見込んでいる。そうしたなか２１日取引終了後、先端的な量子暗号通信技術に強みを持ち、公共の安全と国家安全保障のためのＡＩソリューションを開発する米Ｆｏｒｗａｒｄ Ｅｄｇｅ-ＡＩと資本・業務提携に向けて基本合意を行うことを決議したと発表した。ソリューション事業の一環としてセキュリティ分野への本格参入を図る構えで、これに伴う業容拡大期待が投資資金を呼び込んでいる。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS