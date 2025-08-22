〈「腸が破れるからヘッスラするな」ステロイド80mgを要した“難病”による「激痛」「40度の高熱」「20個の口内炎」を乗り越え、柴田章吾さん（36）が甲子園に辿りつくまで〉から続く

プロ野球選手のセカンドキャリアは様々だが、そのなかでも特殊な経歴を歩む人がいる。“89年世代”で菅野智之、中田翔、丸佳浩、菊池涼介、野村祐輔らと同級生に生まれ、将来有望の投手として早くから注目を浴びるも、中3で国指定の難病「ベーチェット病」を発症。それでも愛工大名電高で甲子園に出場し、明治大から巨人に育成3位で入団した。

3年間プロ野球の世界にいたのち、球団職員から大手コンサルティング会社・アクセンチュアに転職。3年半後に起業し、現在は「アジア甲子園」開催のためにアジア各国を訪れ活動している。

野村祐輔、阿部寿樹、島内宏明がいた明治大

--甲子園に出場し、その後の進路として選んだのは明治大でした。当時の東京六大学野球といえば、1学年上に早稲田大の斎藤佑樹さんがいるなど、世間からも注目されていましたね。

柴田章吾さん（以下、柴田） 大人の世界だな、というのが第一印象です。僕、田舎育ちなので東京六大学の試合ってこんなにおしゃれなんだと思いました。甲子園と神宮は雰囲気がまた全然違いますよね。斎藤さんは甲子園の大活躍からもちろん知っていましたが、六大学の食事会があって、そこにいるのを見たくらいでお話ししたことはなかったかと思います。

--明治大に入ってみて、どうでしたか。

柴田 僕の学年はいま思うとすごい人がたくさんいたんですよ。野村祐輔（広島コーチ）、阿部寿樹（楽天）、島内宏明（楽天）はプロで活躍しています。他にも難波剛太、森田貴之、隈部智也、川辺健司、中村将貴、竹田育央など、甲子園で活躍して大学卒業後は社会人野球で実績を残すような選手がたくさんいました。僕らが4年秋のリーグ戦は優勝し、日本一にもなっています。



--ベーチェット病の症状はそのころは。

柴田 大学のころになると、だいぶ落ち着いていました。野球の調子もよくて、ストレートが145キロくらい出るようになっていました。1年春からベンチ入りして、出場機会をいただくこともできたんです。でも、そこがピークでしたね。

ヘルニアが治ると、次はイップスに…

--ピーク？ どうしたのですか。

柴田 1年の夏に腰のヘルニアになったんです。やはり体が弱かったのだと思います。ベーチェット病になってから練習時間を短くしていましたし、基礎練習も足りていなかったのかもしれません。だから、そこからはピラティス、腹筋・背筋、デッドリフトなど、体を強くする練習を重点的にするようにしました。

--ヘルニアがよくなってから、野球のプレーが復調することはなかったのでしょうか。

柴田 ヘルニアが終わったと思ったら、2年生でイップスになってしまったんですよ。

社会人野球のお手伝いでバッティングピッチャーをする機会があって、あまりストライクが入らず、ちょっと気まずいなと思いながら投げていたんです。ストライクに入れようと投げたら、ボールが捕手どころかバッティングケージの上をぽーんと大きく越えていってしまいました。おかしいな？ と思って次に投げた球は、ツーバウンド。さすがに手が震えました。それまで投球で悩むことはほとんどなくて、すいすい投げていたので、自分に対する驚きのようなものが大きかったです。そこからイップスです。自分が投げる球をコントロールできなくなってしまいました。

ドジャースタジアムで黒田にかけられた言葉

--イップスとはどのように向き合っていったのですか。

柴田 近距離は投げられなかったんですが、遠投はできたんです。なので、一時期は外野手に転向していました。イップスには明確な改善策がないので、外野手をしながら試行錯誤して、なんとか投げられるように練習を続けていた感じです。苦しい日々でした。

また、当時の明治大野球部はアメリカキャンプがありました。ドジャースタジアムで練習できる機会もあったのですが、ちょうど僕はイップスの真っ只中で、投内連携でひどい送球をしていたのですね。そこに黒田博樹さんがいて「俺もそういう時期があった。それでもいまはドジャースで投げられているから、がんばれ」と声をかけてくださいました。その言葉は大きな励みになりました。

巨人とのオープン戦にたまたま清武GMが

--そこから巨人に育成3位で投手として入団しています。どのような経緯があったのですか。

柴田 巨人入団は幸運でした。まずイップスはいろいろな練習メニューや、投げ方を少しサイド気味にするなど工夫をして、ある程度のコントロールがつくようになってきていました。

それで、4年の夏に僕と阿部寿樹の進路が決まっていなかったので、社会人野球のセレクションに参加したんです。結果、阿部は受かり、僕は落ちてしまって。その直後に明治大と巨人二軍のオープン戦があったんですね。普通だったらその試合に僕は投げていなかったはずなのですが、進路が決まっていなかったことから、監督が投げる機会を与えてくださったんだと思います。プロ相手の試合なので、活躍すればどこかが目をつけてくれるかもしれない、ということで。その試合で、僕は3回をパーフェクトに抑える投球ができたんです。ちょうど現地に当時GMの清武英利さんが視察にいらしていて、急遽指名候補に名前があがったと聞きました。その試合がなければ指名はなかったと思います。

山本昌と1ヶ月一緒に生活を送った

--巨人では3年間プレーされました。お世話になった人や、思い出に残っていることはありますか。

柴田 もちろんたくさんの方々にお世話になりましたが、特に3名います。1人目は山本昌さん。

--山本昌さん？ 中日ですよね。

柴田 そうなんです。巨人の1年目で僕のイップスがまた悪化してしまって、巨人の先輩とお話しするのも気が引けるくらいの状態になってしまっていたんです。オフの自主トレで変わらなきゃと思って、鳥取のワールドウィングという施設でトレーニングをしました。その時に山本昌さん、岩瀬仁紀さん、山井大介さん、吉見一起さんという中日投手陣のそうそうたるメンバーがそこにいらっしゃったので、勇気を出して「一緒に練習させてください」と言ったんです。そしたら快く混ぜてもらえて、1ヶ月ほど一緒に生活を送りました。山本さんには僕のイップスの症状を見てもらい、たくさんのアドバイスをいただきました。

豊田清コーチの指導で球速146キロまで回復するも…

それで2年目を迎え、お世話になったのが豊田清さん。当時は巨人の二軍投手コーチでした。とても厳しい方で、はじめはびびってしまいなかなか話しかけられなかったのですが、「弟子入りさせてください」とお願いして、イップスを治すために練習を見ていただきました。それが実り、球速が一気に上がりました。一時期120キロくらいまで落ちていたストレートが、146キロ出るまでに。2年目の冬に台湾でのウインターリーグに参加して、15イニング無失点の結果も残すことができました。

その成果を見た内海哲也さんが、2年目オフにグアムでの自主トレに誘ってくださいました。お世話になった3人目です。「いまは育成だけど、来年がんばるんだぞ」と期待してくださって。投球についてたくさんのことを教えていただきましたし、一流選手のストイックな姿勢を目の当たりにできました。

でも、残念ですが3年目に結果を残すことができず、自由契約ということになりました。みなさんから受けた恩を野球でお返しできなかったので、なんとかいま進めているプロジェクトで貢献できたら、とよく考えますね。

