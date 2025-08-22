北朝鮮が中国国境付近の平安北道新豊洞（シンプンドン）一帯に大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を備えた旅団級ミサイル基地を造成した状況が捕捉されたという分析があった。新豊洞ミサイル基地の存在が一般に公開されたのは今回が初めて。

米シンクタンク戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）傘下「ビヨンド・パラレル」は２０日（現地時間）に公開した分析報告書で、先月１１日に撮影された民間衛星写真を根拠に、新豊洞基地の地下入り口と地下施設、指揮部と支援部隊の構造物とみられる位置を公開した。報告書は「新豊洞ミサイル基地は旅団級規模で、外部に伝えられていないところ」と説明した。

報告書は北朝鮮が新豊洞基地に配備した弾道ミサイルの種類と諸元は明確に確認されていないが、衛星写真の分析の結果「火星１５型」または「火星１８型」６−９基、まだ公開されていない新型ＩＣＢＭ、移動式ミサイル発射台（ＴＥＬ）などを保有する旅団級規模の部隊が駐留しているとみられると明らかにした。「有事の際、このＴＥＬとミサイルが事前に指定された発射地点に移動し、作戦を遂行すると判断される」という説明もした。「新豊洞基地は桧中里（フェジュンリ）、上南里（サンナムリ）、竜林（ヨンリム）ミサイル基地など北朝鮮の他の未申告戦略弾道ミサイル基地と共に、北朝鮮の進化する弾道ミサイル戦略と拡張中の核抑止および打撃能力を構成する核心要素」というのが報告書内の評価だ。

ＣＳＩＳによると、北朝鮮は弾道ミサイル基地１５−２０カ所を運営すると推定される。これに先立ち２０１８−１９年の朝米交渉局面ではミサイル基地に関する議論は主要議題にならなかった。当時、平安北道鉄山郡東倉里（チョルサングン・トンチャンリ）西海（ソヘ）衛星発射場の廃棄をめぐる議論だけが行われた。

ただ、軍内外の反応などを総合すると、新豊洞基地は最新ＩＣＢＭ基地でない可能性も高い。ＣＳＩＳは新豊洞基地が２００４−１４年に建設されたと分析したが、この基地に配備されたと推定される火星１５型は液体燃料を基盤とする比較的初期モデルのＩＣＢＭだ。このため新豊洞基地はＩＣＢＭ推進体などに関連した性能改良のための実験や中距離弾道ミサイル（ＩＲＢＭ）開発のための場所とも考えられる。