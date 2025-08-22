昨今、モバイルバッテリーの発火事故が各所で相次いでいます。その多くはリチウムイオン電池を採用した製品と見られ、強い衝撃や圧力が加わることによって、発火に至っていると考えられています。メーカーがリコールを公表していない製品だからと安心していたら、ある日いきなり、事故の当事者となる可能性も否定できません。

こうした中で注目を集めているのが、リチウムイオン電池式とは異なる、別の方式を用いたモバイルバッテリーです。例えば、今回紹介するエレコムの「DE-C55L-9000」シリーズは、リチウムイオン電池と比べて安全性が極めて高いとされる、ナトリウムイオン電池を採用した同社曰く「世界初」のモバイルバッテリーです。

どのような製品なのか、逆にデメリットはないのか、実際に購入してチェックしてみました。



ナトリウムイオン電池を採用したエレコムのモバイルバッテリー「DE-C55L-9000」シリーズ。パッケージではナトリウムイオン電池を採用した「世界初」のモバイルバッテリーであることが大きくアピールされています

「USB PD」にも対応、ノートPCにも十分使える

本製品の見た目は、一般的なリチウムイオン電池式のモバイルバッテリーと変わりません。ずんぐりとしたボディに、USB Aポートが1つと、本体の充電にも対応したUSB Type-Cポートを1つ備えています。さらにポートの横には5つのLEDがあり、バッテリーの残量を表示する仕組みです。モバイルバッテリーとしては非常にオーソドックスといえるでしょう。

急速充電規格のUSB PDに対応し、最大45Wで充電できます。これだけの出力ならばスマホやタブレットはもちろん、ノートPCの充電にも十分対応できます。

容量は9000mAhで、メーカーサイトではMacBook Air（2022）を「約0.3回」充電できるとされています。バッテリーを完全に回復させられるわけではなく、あくまで使用時間を伸ばすための製品ということになりますが、外出先でコンセントにつないでの充電が難しい人にとってはまたとない製品です。

このように、基本的な機能は一般的なモバイルバッテリーと変わりませんが、本製品の何よりのメリットは、ナトリウムイオン電池の採用による安全性の高さです。

雪山や砂漠など「過酷な環境」でも使えるモバイルバッテリー

一般的なリチウムイオン電池式のバッテリーは、本体の破損によって容易に発火するのに対して、ナトリウムイオン電池を使用した本製品は、釘を刺しても発火しにくいという耐久性の高さが大きなメリットです。

また、−35℃〜50℃という幅広い温度環境に対応しているため、昨今の猛暑でも、気温による本体の温度上昇を心配する必要がありません。さすがに車の中に長時間放置しておくなど、極度の高温環境にさらしたままにするのは望ましくありませんが、メーカーでは砂漠やスキー場、冬山などの環境でも使えるとアピールしているほどです。

こうしたことから本製品は、リチウムイオン電池式のモバイルバッテリーのような「うっかり落とすなどの強い衝撃がきっかけで発火」「高温の環境に放置していたところ膨張して炎上」といった、昨今よくニュースになるような事故を起こす確率が、極めて低いことが大きな売りです。

このほか「最大5000回」の繰り返し利用に対応しているのも特徴です。一般的なモバイルバッテリーは300〜500回の充電で寿命を迎えることが多く、本製品はそれと比較して約10倍程度というケタ違いの寿命です。メーカーでは「毎日使っても約13年間使える」とアピールしています。

ちなみに、ナトリウムイオン電池と同じくリチウムイオン電池の代替として名前が挙がることが多い「リン酸鉄電池」も、やはり繰り返し利用できる回数の多さが特徴ですが、その回数は約1000回。ナトリウムイオン電池を採用した本製品には遠くおよびません。

一方で、弱点も……

このように、リチウムイオン式のモバイルバッテリーに比べて数多くのメリットを備える本製品ですが、メーカー曰く「ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーとしては世界初の製品」ということもあり、まだ技術的な点でいくつかの弱点もあります。

ナトリウムイオン電池式モバイルバッテリーの「弱点」とは？

弱点の1つは、ボディサイズの大きさです。本製品は市販の10000mAhのモバイルバッテリーとほぼ同等の容量（9000mAh）ながら、体積が2倍前後はあります。

現行のリチウムイオン式モバイルバッテリーは、少しでも体積を減らすべく各メーカーがしのぎを削っており「薄さ」はユーザに対する訴求点の1つです。こうした薄型のモバイルバッテリーに慣れた人にとっては、かなり気になるポイントであると考えられます。

また重量もスマホ約2台に相当する約350グラムと、かなりのヘビー級。10000mAhクラスのモバイルバッテリーには200グラムを切る製品もあることを考えると、本製品の重さがよく分かります。

機能面でも、充電用と給電用のポート以外は、残量を表示する5つのLEDがあるだけというシンプルすぎる仕様です。例えば残量をパーセンテージ表示で見られたり、ケーブルを内蔵できたり、あるいはMagSafe対応でiPhoneの背面に吸着できたりといった付加機能はありません。各メーカーの工夫がこらされた昨今のモバイルバッテリーに慣れた人からすると、物足りなさを感じるかもしれません。

もう1つ、処分方法もネックです。一般的なリチウムイオン電池式のモバイルバッテリーは、最近だと自治体が回収してくれるケースも増えていますが、本製品は新しい製品ゆえ、受け付けてもらえないケースもあると考えられます。

家電量販店店頭の回収ボックスに投入して処分できるほか、メーカーに元払いで発送する手もあるので、処分できないわけではないのですが、確認に一手間かかることは否めません。

最後は価格です。現在、10000mAhクラスのモバイルバッテリーは、5000円前後が相場で、シンプルな製品であれば1000〜2000円まで下がってきています。しかし本製品は実売8000〜9000円程度と、かなりのお値段です。

安全性は何事にも代えがたい

以上のように、いくつかの弱点もありますが、リチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリーの事故が各地で相次ぐ昨今、こうした安全性を重視した製品は、何事にも代えがたい価値があります。

外出時の持ち歩きだけでなく、防災用の持ち出し袋に入れて備蓄するための品としても最適です。今すぐ手持ちのモバイルバッテリーと置き換えるのでなくとも、次の買い替えのタイミングで検討するべき製品として、本製品を含めたナトリウムイオン電池式のモバイルバッテリーは、動向をウォッチしておいたほうがよいかもしれません。

