英国で男性警察官が家宅捜査中に女性の下着を盗んで摘発され、懲役刑を言い渡された。

１９日（現地時間）、デイリーメールによると、英ハートフォードシャー警察所属のマルチン・ゼリンスキー被告（２７）は昨年９月１２日、女性の家を捜索する途中、下着を盗んだ疑いで懲役４カ月を言い渡された。

女性の家に設置された防犯カメラには、ゼリンスキー被告の犯行の場面が映っていた。この映像で、ゼリンスキー被告は周囲を見回すと、引き出しを開けて下着を取り出し、ズボンの後ろポケットに入れた。そして、何事もなかったかのように部屋を出た。

ゼリンスキー被告は当時、女性を逮捕した後、彼女の自宅を家宅捜査していた。この女性はその後、嫌疑なしで釈放された。

ハートフォードシャー警察庁副庁長は「ゼリンスキーはハートフォードシャー住民だけでなく同僚の警察官、英国警察全体を失望させた」とし、「彼の犯罪行為が警察の名誉を毀損し、警察のサービスが守らなければならない価値と大衆の信頼を根本的に裏切った」と強く批判した。

ゼリンスキー被告は裁判所で窃盗と警察官権限乱用などすべての疑惑を認めた。ゼリンスキー被告は同年１１月、内部調査の過程で警察を辞職した。