LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF AFモデル

株式会社サイトロンジャパンは、35mmフルサイズミラーレスカメラ対応の超広角レンズ「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF」を8月22日（金）に発売する。

対応マウントは、キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L。

2017年2月に発売された35mmフルサイズ対応の「LAOWA 12mm F2.8 Zero-D」をベースに、ミラーレスカメラ専用に最適化した超広角レンズとなる。超広角でありながら湾曲収差を極限まで抑制する「Zero-D」（Zero Distortion）設計を継承している。

ミラーレスカメラ対応に伴い、重量が699gから377g（ソニーEマウントの場合）に軽量化したほか、ソニーEマウント用とニコンZマウント用はAF（オートフォーカス）に対応した。これらの2本は、LAOWAのAF対応レンズ第2弾として位置付けられている。

さらに、72mm径のフィルタースレッドを前面に追加した。

絞り羽根は5枚。ただし直営店限定で、絞り羽根を14枚にしたMF（マニュアルフォーカス）モデル「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF MF 14枚絞り仕様」も同時に発売される。こちらも対応マウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、Lとなっている。

LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF MFモデル

AF機構を搭載（ソニーEマウントとニコンZマウント）

72mm径のフィルタースレッドを新設

提供：株式会社サイトロンジャパン

対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L 焦点距離：12mm 開放F値：F2.8～F22 画角：122° 対応フォーマット：35mmフルサイズ レンズ構成：9群16枚 絞り羽根枚数：5枚 最短撮影距離：14cm 最大撮影倍率：0.21倍 フォーカス方式：オートフォーカス（ソニーE、ニコンZ）、マニュアルフォーカス（キヤノンRF、L） フィルター径：72mm 外形寸法：約77.2×78.6mm（ソニーEの値。マウントにより変動） 質量：約377g（ソニーEの値。マウントにより変動） 価格：14万7,000円前後