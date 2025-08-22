22日前引けの日経平均株価は4日ぶり反発。前日比4.92円（0.01％）高の4万2615.09円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は842、値下がりは682、変わらずは92。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を48.62円押し上げ。次いでソニーＧ <6758>が21.27円、ベイカレント <6532>が7.24円、東京海上 <8766>が7.04円、ＫＤＤＩ <9433>が6.69円と続いた。



マイナス寄与度は34.04円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が27.01円、リクルート <6098>が15.7円、信越化 <4063>が14.69円、ダイキン <6367>が11.99円と並んだ。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は保険で、以下、電気・ガス、電気機器、銀行が続いた。値下がり上位には化学、空運、サービスが並んだ。



