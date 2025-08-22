Image: flukeforest

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

記録的な猛暑日が続き、エアコンが無い生活は考えられません。ただ一方では電気代が高くなったり、家族全員の快適温度が違うというのも悩みの種じゃないでしょうか？

そこで今回は、エアコンは控えめでも部分的に涼しくできる自分専用クーラーをご紹介。冷凍ペットボトルなどを利用して省エネに涼風を届け、コードレスでどこでも使えるのがポイントです。

おトクな期間限定セールも終了間近でしたので、猛暑を乗り切るアイテムの参考にしてみてください！

冷凍ボトルや氷がクーラーに変身

本製品は中に入れた氷やペットボトルの温度を風に変えるユニークなポータブルエアコン。クーラーの場合、周囲温度からマイナス5〜7度の爽やかな涼風を届けてくれます。

内部には熱伝導率に優れたアルミ製筒を搭載。これを通じて氷の冷気が空気にしっかり伝わって涼風になります。

断熱材もしっかり入っているので本体が結露することもなく、カビ発生やニオイの心配もほぼ無いのだとか。

冷たいものであればなんでもOK

氷ペットボトルだと最大で3時間冷風が持続。デスクワークやベッドサイドで自分だけもう少し涼しくなりたい場合に便利ですね。

ちなみに一番冷却効率がいいのは凍ったペットボトル＋冷水の組み合わせとのことですが、

アルミのヒートシンクを冷やせるものならなんでもOK。面倒なときは直接氷を入れても大丈夫だそう。

使えるシーンは多そう

送風機能はバッテリーにより、最大で8時間稼働が可能。

静音性も高いので寝苦しい夜の就寝中に使うのも良さそうですね。エアコンだと冷えすぎるという人にもオススメかも。

氷などの冷却媒体が手配できるなら、車中泊やキャンプ、BBQにも便利！ ぜひ皆さんも自分専用クーラーで快適度をアップしてみてください。

