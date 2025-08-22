22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数806、値下がり銘柄数526と、値上がりが優勢だった。



個別ではＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ<2315>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>、まぐまぐ<4059>、京都きもの友禅ホールディングス<7615>、堀田丸正<8105>がストップ高。ホクリヨウ<1384>、ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、コロンビア・ワークス<146A>、日本電技<1723>、植木組<1867>など126銘柄は年初来高値を更新。夢みつけ隊<2673>、クシム<2345>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>、レカム<3323>、サイバーリンクス<3683>は値上がり率上位に買われた。



一方、トレードワークス<3997>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、ホリイフードサービス<3077>、萬世電機<7565>、木徳神糧<2700>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

