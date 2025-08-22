ETF売買動向＝22日前引け、上場高配５０、ＧＸメタ日株が新高値 ETF売買動向＝22日前引け、上場高配５０、ＧＸメタ日株が新高値

22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.1％増の1171億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.2％増の1000億円だった。



個別ではグローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> など21銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が6.12％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.01％高と大幅な上昇。



日経平均株価が4円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金572億5800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均794億8900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が116億2700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が101億8100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が57億2000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が41億3700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が38億7900万円の売買代金となった。



株探ニュース

