シンカ <１４９Ａ> について、ウエルスアドバイザー（ＷＡ）は２１日付で投資判断「オーバーウエート」を継続した。



コミュニケーションツール「カイクラ」の浸透に伴うストック売上の順調な増加を評価している。また、直販強化の方針の下、自動車業界向けの「モビリティ事業部」を創設したことで、カーディーラーに対するシェア拡大が見込まれるという。２７年１２月期から本格的な収益拡大フェーズに移行すると予想し、想定株価レンジは１４００−１７００円（従来１３００−１６００円）とした。



カイクラは固定電話や携帯電話、メール、ＳＮＳアプリといった様々なコミュニケーション手段を一元管理し、顧客のサービス向上に結び付けるクラウド型ＳａａＳ。ＡＩによる通話のテキスト変換や、通話音声の感情分析といった機能も備え、現在は自動車や不動産業界を中心に普及しつつある。