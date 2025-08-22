22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数346、値下がり銘柄数201と、値上がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、フューチャーリンクネットワーク<9241>がストップ高。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、タイミー<215A>、イオレ<2334>、Ａｉロボティクス<247A>、ＬＡホールディングス<2986>など39銘柄は年初来高値を更新。ビーマップ<4316>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、セカンドサイトアナリティカ<5028>、クリアル<2998>、和心<9271>は値上がり率上位に買われた。



一方、フラー<387A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、グラッドキューブ<9561>が年初来安値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、トランスジェニックグループ<2342>、ソフトフロントホールディングス<2321>、スリー・ディー・マトリックス<7777>、アジャイルメディア・ネットワーク<6573>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

