ETF売買代金ランキング＝22日前引け
22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 57258 16.5 31130
２. <1357> 日経Ｄインバ 11627 -19.2 8700
３. <1360> 日経ベア２ 10181 24.9 213.6
４. <1458> 楽天Ｗブル 5720 38.4 36860
５. <1579> 日経ブル２ 4137 -3.6 335.0
６. <1321> 野村日経平均 3879 8.6 43930
７. <1459> 楽天Ｗベア 2556 -33.7 351
８. <1540> 純金信託 1854 38.9 14975
９. <1306> 野村東証指数 1106 4.9 3217.0
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 947 45.9 47850
11. <1571> 日経インバ 917 237.1 505
12. <1568> ＴＰＸブル 856 -36.1 586.0
13. <2635> 野村米ＳＳ 801 80000.0 4444
14. <1615> 野村東証銀行 757 302.7 452.1
15. <1330> 日興日経平均 720 38.5 43950
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 694 6.3 749.8
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 562 0.7 2067.0
18. <1320> ｉＦ日経年１ 493 45.9 43770
19. <1329> ｉＳ日経 456 -25.9 4399
20. <1457> ｉＦＴＰベ 404 -33.0 2478
21. <2556> ＯｎｅＪリト 404 296.1 1979.0
22. <1655> ｉＳ米国株 368 13.9 681.6
23. <2644> ＧＸ半導日株 350 -50.1 1854
24. <2038> 原油先Ｗブル 349 -5.7 1490
25. <1489> 日経高配５０ 345 -20.0 2515
26. <1597> ＭＸＪリート 342 442.9 1988.0
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 332 49.5 218
28. <1671> ＷＴＩ原油 327 95.8 3017
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 312 -26.2 2063
30. <1358> 日経２倍 298 -40.5 58690
31. <200A> 野村日半導 280 87.9 1674
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 278 21.4 51570
33. <1580> 日経ベア 272 -39.1 1340.0
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 245 7.9 1082
35. <1542> 純銀信託 242 83.3 16735
36. <1328> 野村金連動 234 36.0 11865
37. <1547> 日興ＳＰ５百 230 0.4 10320
38. <1356> ＴＰＸベア２ 212 -21.8 217.3
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 212 59.4 27220
40. <1678> 野村インド株 206 82.3 339.6
41. <1545> 野村ナスＨ無 200 -49.6 34690
42. <1326> ＳＰＤＲ 192 178.3 45620
43. <1541> 純プラ信託 183 125.9 5955
44. <314A> ｉＳゴールド 170 -14.6 235.0
45. <1346> ＭＸ２２５ 166 -27.5 43970
46. <2244> ＧＸＵテック 162 -11.5 2641
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 151 -17.9 12815
48. <2036> 金先物Ｗブル 148 -38.8 99140
49. <1308> 日興東証指数 120 -8.4 3176
50. <1475> ｉＳＴＰＸ 120 -17.2 316.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 57258 16.5 31130
２. <1357> 日経Ｄインバ 11627 -19.2 8700
３. <1360> 日経ベア２ 10181 24.9 213.6
４. <1458> 楽天Ｗブル 5720 38.4 36860
５. <1579> 日経ブル２ 4137 -3.6 335.0
６. <1321> 野村日経平均 3879 8.6 43930
７. <1459> 楽天Ｗベア 2556 -33.7 351
８. <1540> 純金信託 1854 38.9 14975
９. <1306> 野村東証指数 1106 4.9 3217.0
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 947 45.9 47850
11. <1571> 日経インバ 917 237.1 505
12. <1568> ＴＰＸブル 856 -36.1 586.0
13. <2635> 野村米ＳＳ 801 80000.0 4444
14. <1615> 野村東証銀行 757 302.7 452.1
15. <1330> 日興日経平均 720 38.5 43950
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 694 6.3 749.8
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 562 0.7 2067.0
18. <1320> ｉＦ日経年１ 493 45.9 43770
19. <1329> ｉＳ日経 456 -25.9 4399
20. <1457> ｉＦＴＰベ 404 -33.0 2478
21. <2556> ＯｎｅＪリト 404 296.1 1979.0
22. <1655> ｉＳ米国株 368 13.9 681.6
23. <2644> ＧＸ半導日株 350 -50.1 1854
24. <2038> 原油先Ｗブル 349 -5.7 1490
25. <1489> 日経高配５０ 345 -20.0 2515
26. <1597> ＭＸＪリート 342 442.9 1988.0
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 332 49.5 218
28. <1671> ＷＴＩ原油 327 95.8 3017
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 312 -26.2 2063
30. <1358> 日経２倍 298 -40.5 58690
31. <200A> 野村日半導 280 87.9 1674
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 278 21.4 51570
33. <1580> 日経ベア 272 -39.1 1340.0
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 245 7.9 1082
35. <1542> 純銀信託 242 83.3 16735
36. <1328> 野村金連動 234 36.0 11865
37. <1547> 日興ＳＰ５百 230 0.4 10320
38. <1356> ＴＰＸベア２ 212 -21.8 217.3
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 212 59.4 27220
40. <1678> 野村インド株 206 82.3 339.6
41. <1545> 野村ナスＨ無 200 -49.6 34690
42. <1326> ＳＰＤＲ 192 178.3 45620
43. <1541> 純プラ信託 183 125.9 5955
44. <314A> ｉＳゴールド 170 -14.6 235.0
45. <1346> ＭＸ２２５ 166 -27.5 43970
46. <2244> ＧＸＵテック 162 -11.5 2641
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 151 -17.9 12815
48. <2036> 金先物Ｗブル 148 -38.8 99140
49. <1308> 日興東証指数 120 -8.4 3176
50. <1475> ｉＳＴＰＸ 120 -17.2 316.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース