　22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 57258　　　16.5　　　 31130
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11627　　 -19.2　　　　8700
３. <1360> 日経ベア２　　　 10181　　　24.9　　　 213.6
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5720　　　38.4　　　 36860
５. <1579> 日経ブル２　　　　4137　　　-3.6　　　 335.0
６. <1321> 野村日経平均　　　3879　　　 8.6　　　 43930
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2556　　 -33.7　　　　 351
８. <1540> 純金信託　　　　　1854　　　38.9　　　 14975
９. <1306> 野村東証指数　　　1106　　　 4.9　　　3217.0
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 947　　　45.9　　　 47850
11. <1571> 日経インバ　　　　 917　　 237.1　　　　 505
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　 856　　 -36.1　　　 586.0
13. <2635> 野村米ＳＳ　　　　 801　 80000.0　　　　4444
14. <1615> 野村東証銀行　　　 757　　 302.7　　　 452.1
15. <1330> 日興日経平均　　　 720　　　38.5　　　 43950
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 694　　　 6.3　　　 749.8
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 562　　　 0.7　　　2067.0
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　 493　　　45.9　　　 43770
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　 456　　 -25.9　　　　4399
20. <1457> ｉＦＴＰベ　　　　 404　　 -33.0　　　　2478
21. <2556> ＯｎｅＪリト　　　 404　　 296.1　　　1979.0
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 368　　　13.9　　　 681.6
23. <2644> ＧＸ半導日株　　　 350　　 -50.1　　　　1854
24. <2038> 原油先Ｗブル　　　 349　　　-5.7　　　　1490
25. <1489> 日経高配５０　　　 345　　 -20.0　　　　2515
26. <1597> ＭＸＪリート　　　 342　　 442.9　　　1988.0
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 332　　　49.5　　　　 218
28. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 327　　　95.8　　　　3017
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 312　　 -26.2　　　　2063
30. <1358> 日経２倍　　　　　 298　　 -40.5　　　 58690
31. <200A> 野村日半導　　　　 280　　　87.9　　　　1674
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 278　　　21.4　　　 51570
33. <1580> 日経ベア　　　　　 272　　 -39.1　　　1340.0
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 245　　　 7.9　　　　1082
35. <1542> 純銀信託　　　　　 242　　　83.3　　　 16735
36. <1328> 野村金連動　　　　 234　　　36.0　　　 11865
37. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 230　　　 0.4　　　 10320
38. <1356> ＴＰＸベア２　　　 212　　 -21.8　　　 217.3
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 212　　　59.4　　　 27220
40. <1678> 野村インド株　　　 206　　　82.3　　　 339.6
41. <1545> 野村ナスＨ無　　　 200　　 -49.6　　　 34690
42. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 192　　 178.3　　　 45620
43. <1541> 純プラ信託　　　　 183　　 125.9　　　　5955
44. <314A> ｉＳゴールド　　　 170　　 -14.6　　　 235.0
45. <1346> ＭＸ２２５　　　　 166　　 -27.5　　　 43970
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 162　　 -11.5　　　　2641
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 151　　 -17.9　　　 12815
48. <2036> 金先物Ｗブル　　　 148　　 -38.8　　　 99140
49. <1308> 日興東証指数　　　 120　　　-8.4　　　　3176
50. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 120　　 -17.2　　　 316.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース