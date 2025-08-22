400種類以上のクラフトビールが集結！「けやきひろば秋のビール祭り」開催
さいたまアリーナは9月19日〜23日、日本最大級のクラフトビールイベント「2025けやきひろば秋のビール祭り」を、さいたまスーパーアリーナで開催する。入場無料。
クラフトビールの祭典
30回目の開催となる今回は、初出店6店を含む64店舗が出店し、ビールコンペティション受賞ビールや、イベント限定ビールなど、400種類以上のクラフトビールを提供する。
イベントコラボレーションビールは、「Brasserie Knot(北海道)」「CHORYO(奈良)×ワイマーケット(愛知)」「U.B.P BREWERY(埼玉)×BLUE MAGIC(栃木)×ろまんちっく村ブルワリー(栃木)」の3種類。会場で味わうほか、お土産ビールコーナーでも購入できる。
30回開催を記念し、埼玉県浦和区出身のウクレレシンガー〈宮 武弘〉と、双子のラッパー〈上鈴木兄弟〉が手がけた公式ソング「BEER ALL RIGHT」をリリースする。9月20日・21日の会場内ビアライブ(入場無料)で、来場者に披露予定とのこと。
昨年のけやき BEER LIVEの様子
開催時間は、9月19日が16:00〜21:30、20日〜22日が11:00〜21:30、23日が11:00〜19:00。
