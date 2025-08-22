2025年8月16日、Athlete Night Games in FUKUI、男子100m決勝で優勝した胗田大輝（中央） 写真／森田直樹/アフロスポーツ

（スポーツライター：酒井 政人）

胗田が予選で追い風参考ながら日本記録を上回る

8月15・16日に開催されたAthlete Night Games in FUKUIで男子スプリント種目が大いに沸いた。その先駆けとなったのが男子100m予選だった。

8年前の日本インカレで桐生祥秀が日本人で初めて“10秒の壁”を突破して、「9.98スタジアム」の愛称がついた福井県営陸上競技場。桐生の後輩、胗田大輝（東洋大）の爆走に会場が揺れた。

追い風に乗って、序盤からグングン加速していく。ダントツトップでフィニッシュラインを駆け抜けると、速報タイムを「9.92」でストップさせる。日本記録（9秒95）を上回る“大記録”にどよめきが起きた。

しかし、風速は「＋3.3」と表示されて、追い風参考記録に。胗田はピッチの上で天を仰いだ。

「9秒92というタイムを見て、一気にテンションが上がって、風を見て、一気にテンションが下がりました……」

胗田は5月下旬のアジア選手権を連覇しながらも、7月上旬の日本選手権は予選でフライング失格した。東京世界陸上の男子100m代表は最大3枠で、日本選手権を制した桐生祥秀（日本生命）と同7位の守祐陽（大東大）が参加標準記録（10秒00）を突破。胗田が個人出場をゲットするにはサニブラウン・アブデル・ハキーム（東レ）が期限内で出している9秒96を上回る必要がある。

予選は公認記録にならなかったが、約3時間後の決勝で再び、大記録にチャレンジすることになった。

200mの鵜澤は日本歴代3位タイの20秒11

胗田の快走に刺激を受けたのが男子200m決勝に登場した鵜澤飛羽（JAL）だ。

前日の予選は「気持ちが上がらなかった」というが、ウォーミングアップ中に胗田の快走を目撃。「ギータ（胗田）の9秒92を見て、『やるしかない！』と思ったんです」とモチベーションを一気に上げた。

200m決勝は前半でトップを奪うと、後半はリードを広げていく。自己新となる20秒11（＋0.9）で完勝した。このタイムはアジア選手権と日本選手権で出した20秒12の自己記録を0.01秒更新。飯塚翔太（ミズノ）に並ぶ日本歴代3位タイとなる。

アジア選手権と日本選手権は自身の走りに納得していなかったが、今回は「狙っていた走りにちょっとだけ近づけたかなっていう感じがします」と自己評価した。

「後半ちょっとやりたい動きがあったんですけど、前半頑張り過ぎて腰が反れてしまった。無駄な体力を使っちゃって、後半にやりたい動きができなかった原因になったかなと思います。でも見えましたね。こう走ればいいな、という感じが。身体の条件さえ整えば、世陸では今年一番のパフォーマンスを出せると思います」

今季から社会人となり、周囲の期待も高まっている。様々なストレスから右耳に突発性難聴が発症。「今も聞こえにくい」というが、今大会は影響なく競技を終えた。

「今回はタイムより、走りの内容がうまくいけばそれでいいと思っていました。今日は久しぶりにいい感じで終われたかなと思います。東京世界陸上の自分の番まであと1か月。200m決勝でちゃんと走って、4×100mリレーの決勝もしっかり走って金メダルを取る。そのために練習をしっかり積んで、気持ちの面でもしっかりと整えていきたい」

男子100m決勝の胗田は10秒00

最終種目となる男子100m決勝は陽が落ちた19時20分に行われた。注目の胗田大輝（東洋大）は昨年の日本学生個人選手権で9秒97（＋3.5）、今年の関東インカレで9秒95（＋4.5）。そして今大会の予選で9秒92（＋3.3）と追い風参考ながら“9秒台”を三度マークしている。

「今度こそ」の気持ちは誰よりも強かった。そして決勝は誰よりも速かった。真っ先にゴールへ駆け込むも、速報タイムは「10.01」。熱視線を送った観衆から多くの溜息が漏れた。

正式記録は10秒00（＋0.3）。サニブラウンの“9秒96超え”はならなかったが、日本歴代5位タイで制して、東京世界陸上の参加標準記録（10秒00）に到達した。

「こんなに喜べない９秒92と10秒00があるんだな、と。なんともいえないですね……」

レース後、胗田は複雑な気持ちをこう表現した。

「参加標準記録は出ると思っていました。日本記録を意識してもいいことはないので、自己ベスト（10秒02）を更新できればいいくらいの気持ちでスタートラインに立ちました。前半は良かったんですけど、ちょっと記録が頭のなかにチラついて、後半は必要以上に力が入りすぎたかな。自己ベストは出たんですけど、そうじゃないんだよ、という感じでした。陸上をやってきて、初めて喜べない自己ベストでしたね」

予選は追い風参考ながら9秒92。その走りの感触は過去の“9秒台”とは違ったという。

「関東インカレを9秒95で走ったんですけど、そのときより風に押された感じはなくて、自分で走った感触がありました。本当は喜ばなきゃいけないタイムなんでしょうけど、満足できない。予選の感じで最後まで走れたら、もしかしたらという部分があったのかな、と。でも世界陸上代表争いのギリギリ、デッドラインにしてしまった自分が悪いので」

エントリーしていた8月20日のトワイライト・ゲームスは欠場したが、「最後の悪あがきをしたいなとは思っています。ワンチャン狙っていきたい」と胗田。東京世界陸上参加標準記録の有効期限となる8月24日までのレースに参戦するかもしれない。

筆者：酒井 政人