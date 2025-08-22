佐久平パラダで夏限定コンテンツ多数展開、山頂エリアに巨大昆虫も新登場
佐久平尾山開発はこのほど、佐久平ハイウェイオアシス「パラダ」にて楽しめる夏コンテンツについて紹介した。
キッズランド&高原リフト&スライダー
標高1,300mの山頂エリアでは、夏限定でリフトを運行している。今回は、記念撮影スポットにもなる巨大昆虫が新登場。
山頂の巨大ヘラクレス
屋内型キッズランドでは、砂の中から化石や宝石を掘り出して発掘体験ができる「お宝ハンター」が楽しめる。
発掘体験お宝ハンター
さらに、カブトムシドームや昆虫体験学習館、絶景カフェや本格BBQ、高原スライダー、温泉、キャンプ場なども充実している。
