1杯で13種の栄養素も摂れる「トータルバランスプロテイン」が登場
東洋物産が運営するブランド「LOFOMA+(ロフォマプラス)」は8月12日、「トータルバランスプロテイン チョコレート味」の販売を開始した。
「トータルバランスプロテイン チョコレート味」(3280円)
同商品は、プロテインと13種の栄養素が一度に補うことができるトータルサポートプロテイン。
75%以上のタンパク質含有率で、植物性大豆プロテイン100%、糖質1g以下という設計となっている。
栄養素は、9種類のビタミン(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)と、4種類のミネラル(亜鉛、セレン、鉄、銅)を配合している。
特殊な製法により、水に溶けやすいのも特徴となっている。
1袋1kg入り(約50食分)で、価格は3,280円。
取扱いは、自社ネットショップおよびAmazon。自社ネットショップでは、初回1カ月限定で10%OFFクーポンを配布する。
