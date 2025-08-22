45周年の「緑のたぬき天そば」が大きな小えび天が入った特別仕様で登場
東洋水産は8月25日、カップ入り即席麺「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」(税別236円)を発売する。
「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」(税別236円)
同商品は、「緑のたぬき天そば」が今年で発売45周年を迎えることを記念した特別仕様となっている。
具材の天ぷらには、サイズアップした小えび天が登場。えびの旨みがより楽しめるよう、えびパウダーを衣に配合している。
つゆは、かつお節のだしをベースに、醤油と砂糖で仕立てた和風。東日本・西日本のそれぞれの嗜好に合わせただしを使用した、東・西の2種類を展開する。
東は北海道、東北、関東、信越、静岡、中京地区、西は北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄地区にて取り扱う。
「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」(税別236円)
同商品は、「緑のたぬき天そば」が今年で発売45周年を迎えることを記念した特別仕様となっている。
具材の天ぷらには、サイズアップした小えび天が登場。えびの旨みがより楽しめるよう、えびパウダーを衣に配合している。
つゆは、かつお節のだしをベースに、醤油と砂糖で仕立てた和風。東日本・西日本のそれぞれの嗜好に合わせただしを使用した、東・西の2種類を展開する。
東は北海道、東北、関東、信越、静岡、中京地区、西は北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄地区にて取り扱う。