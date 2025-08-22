¡Ú±Ç²èÉ¾¡Û¡Ö¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú ¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÊõÀÐ¡×¡Ä¡ÖÈþ¡×¤Ç²ÄÇ½À¤ÎÈâ¤ò³«¤¯½÷¼ç¿Í¸ø¡¢¤½¤Î¼«Í³¤Ç¸ÉÆÈ¤ÊÂÎ¸³Åª¿ÍÎà³Ø
¡¡¤½¤Î½÷¤Ë¡¢¤½¤Î¹ÁÄ®¤Ë¡¢¤Ò¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú ¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÊõÀÐ¡×¡Ê£¸·î£²£²Æü¸ø³«¡Ë¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Æî¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃæ¿´ÃÏ¥Ê¥Ý¥ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿½÷¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄ½Õ¤ÈÊÑÅ¾¡£Èà½÷¤â¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤â¡¢Èþ¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡¡²¸ÅÄÂÙ»Ò¡Ë
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ê½Ð¿È¤Î¥Ñ¥ª¥í¡¦¥½¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡£¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¿ÄÉ²±¤Î¥í¡¼¥Þ¡×¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¸½Âå¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è³¦¤ÎÂçÊª¤À¡£ÃËÀ¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ½÷À¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷²ø¥»¥¤¥ì¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÈÆ±¤¸¡£±ÑÍº¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ³¤¤Ë¿È¤òÅê¤²¤¿¤³¤Î¥»¥¤¥ì¥ó¤Î¤Ê¤¤¬¤é¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Î¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢£±£¹£µ£°Ç¯¡¢Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸Á°Ìë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸½Ë¤¤¤Ç¤¢¤ë°¼à¥(¤±¤ó¤é¤ó)¤¿¤ëÇÏ¼Ö¡¢·àÅª¤Ê³¤Ãæ½Ð»º¤Ê¤É¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤é¡¢¹ëÀª¤Ê¡È¤±¤ì¤ó¡É¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥½¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÎÎ®¤Î±ÇÁü¤Î¥¸¥ã¥Ö¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£¸ºÐ¤Î¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¡Ê¥»¥ì¥¹¥Æ¡¦¥À¥Ã¥é¡¦¥Ý¥ë¥¿¡Ë¡£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç³¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿å¤â¤·¤¿¤¿¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê»èÂÎ¡¢ºÙ¤¤¹ø¡£²Ö¤âÀ¹¤ê¤Î¼ã¤¤½÷¤Î»Ñ¤¬¡¢²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¿ÍÎà³Ø¤ò³Ø¤ÖÍ¥½¨¤ÊÂç³ØÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿·»¥é¥¤¥â¥ó¥É¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ì¡¦¥ê¥¨¥ó¥Ä¥©¡Ë¡¢»ÈÍÑ¿Í¤ÎÂ©»Ò¥µ¥ó¥É¥ê¡¼¥Î¡Ê¥À¥ê¥ª¡¦¥¢¥¤¥¿¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤Ø¤Î»×¤¤¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¤Íè¤Ï´õË¾¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢£µÇ¯¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·»¤¬¥«¥×¥êÅç¤Ø¤ÎÎ¹¤òÄó°Æ¡£¥µ¥ó¥É¥ê¡¼¥Î¤È¤â¤É¤â£³¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¡¢²Æ¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤Ï¡¢·É°¦¤¹¤ëÊÆ¹ñ¿Íºî²È¥¸¥ç¥ó¡¦¥Á¡¼¥ô¥¡¡¼¡Ê¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡Ë¤È¤Îî°íð(¤«¤¤¤³¤¦)¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Í³¤Ë²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢µ±¤±¤ëÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤ÏÆÍÁ³½ª¤ï¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬ÆÍÁ³¾Ã¤¨¤ë¡£¤¦¤Ä¤í¤¦Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤Ï¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþ¤ÏÀïÁè¤Ë»÷¤Æ²ÄÇ½À¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡×¡£¥Á¡¼¥ô¥¡¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤Ï¼«¤é¤Î¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÄ®¤ËÂ©¤Å¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¤³¤à¡£Èà½÷¤¬»Õ»ö¤¹¤ë¶µ¼ø¥Þ¥í¥Ã¥¿¡Ê¥·¥ë¥ô¥£¥ª¡¦¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ÍÎà³Ø¤Ï¡Ö¸«¤ë¤³¤È¡×¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³Åª¿ÍÎà³Ø¤ÎµÏ¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤¬¸«¤ëÀ¤³¦¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç½¹¤¯¡¢½¹¤¤¤è¤¦¤ÇÈþ¤·¤¤¡£½÷Í¥¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¢¤¢¤ë¡Ö´ñÀ×¡×¤ò»Ê¤ë¿ÀÉã¡¢¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£²á¾ê¤Ê±ÇÁüÈþ¤Ë´Ó¤«¤ì¤¿¥½¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÎÀ¤³¦¤È¤½¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯Â¯¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Õ¤ÈÀ»¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£Á´ÌÌÅª¤Ë¹ÎÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÝÄê¤â¤·¤¬¤¿¤¤¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤Ë¤â¹³¤¤¤¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ò¡¢¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òÃµµæ¤·Â³¤±¤ë¡£²Ì´º¤ËËÁ¸±¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤Ï´¶Æ°Åª¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà½÷¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ø¤Î¾ðÇ®¡×¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤È¤¤¤¦Ä®¤ò¸«¤Æ¡¢¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èá¤·¤ß¤ä¼ºË¾¡¢¸ÉÆÈ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ºÀ¸¤Â³¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤À¡£
¡¡½ªËë¡¢´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Î¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¡Ê¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥¢¡¦¥µ¥ó¥É¥ì¥Ã¥ê¡Ë¡£ºÐ·î¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤±¤ì¤É¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÄ®¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤òºÆ¤Ó·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢Ìë¤ÎÄ®¤Ë¸½¤ì¤ë¸÷¤Î¿§¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú¤¬²¼Ä®¤Ç¸«¤¿¤¤¤È¤ª¤·¤¤µ±¤¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£Ç¯·î¤È¤È¤â¤Ë¿§¤¢¤»¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤Î»Ä¹ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þ¡Ö¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥Ú ¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÊõÀÐ¡×¡Ê¸¶Âê¡§PARTHENOPE¡Ë¡á£²£°£²£´Ç¯¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿¾å±Ç»þ´Ö¡§£±£³£·Ê¬¡¿»úËëËÝÌõ¡§²¬ËÜÂÀÏº¡¿R15+¡¿ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬¡á£¸·î£²£²Æü¤«¤é¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¢Bunkamura¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«µÜ²¼¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
¹©¾ì,
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Åìµþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÂçÁ¥,
²£ÉÍ,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹