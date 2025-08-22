スマートCRMプラットフォーム「betrend」、ベトナム向けに提供開始
ビートレンドはこのほど、GIANTYとの業務提携のもと、スマートCRMプラットフォーム「betrend」をベトナムへ提供開始した。
「Zalo」ミニアプリ版の会員証アプリイメージ(言語設定による翻訳例)
同サービスは、スマホ・携帯電話で企業が顧客への情報配信を可能とするスマートCRMシステム。利用金額・ポイント・来店などの履歴を分析・活用し、顧客にあわせた効率的なマーケティング施策の支援も行う。
ベトナムでのサービス提供は、GIANTYの100%子会社であるGIANTY Vietnam Co., Ltdのサポートにより展開する。
ベトナムにて利用されているメッセージングアプリ「Zalo」のミニアプリ機能を活用し、会員証の発行や、顧客管理・分析・情報配信がまとめて操作できるようになる。
