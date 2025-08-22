特殊詐欺の「出し子」として、ベトナム人の元技能実習生など男女3人が逮捕されていたことがわかりました。3人はベトナムに拠点を置く指示役から指示されていたとみられています。

捜査関係者によりますと、窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で元技能実習生のファム・ティ・ニュー・ホア容疑者（22）、ヴ・コン・ソン容疑者（24）の2人と技能実習生の監理団体の職員、金子正明容疑者（41）の計3人です。

3人は今年6月、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使い、神奈川県横浜市都筑区のショッピングモールでATMから現金およそ41万円を引き出した疑いがもたれています。

引き出された現金は、交際あっせん詐欺の被害金だということです。

調べに対しファム容疑者とヴ容疑者は容疑を認め、金子容疑者は黙秘しているということです。

3人にもともと面識はなく、ファム容疑者がレターパックで郵送されたキャッシュカードを受け取ってヴ容疑者に渡し、ヴ容疑者が現金を引き出す役割、金子容疑者が見張り役を担当していたということです。

■「オーバーステイ向けの仕事の案内を見て…」“闇バイト”に応募しこれまでに約1億円を不正に引き出したか

ファム容疑者は技能実習生として2023年12月から日本に滞在していましたが、去年12月に在留資格が切れて不法滞在の状態となっていました。

ヴ容疑者も技能実習生として2022年11月に入国しましたが、ことし2月から職場と連絡が途絶え行方不明届が出されていました。

捜査関係者によりますと、いずれも調べに対し「Facebookで仕事を探していたところ、オーバーステイ向けの仕事の案内がベトナム語であったのを見て応募した」「ことし2月からやるようになった」という趣旨の供述をしていて、報酬は引き出した現金から中抜きする形で1回あたり1万円ほどを受け取っていたということです。

3人は5月から6月にかけて、他人名義のキャッシュカードで1000回以上にわたってあわせて1億円ほどを不正に引き出したとみられていて、警察は3人が“闇バイト”に応募し犯行に及んだとみて詳しい経緯を調べています。

■ベトナムに拠点を置く指示役グループが背後に存在か 犯行のためにアパートの賃貸も指示され…

これまでの調べで、一部の容疑者が「海外にいるグループから指示された」などと供述していて、3人はそれぞれ指示役と秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」でやりとりしていたということです。

また、ファム容疑者とヴ容疑者は、指示役が足取りを管理するため同じアパートに住むよう指示され、ことし4月から神奈川県川崎市のアパートの一室で一緒に生活していたということです。

3人が引き出したカネはベトナムの通貨「ドン」に換金されたのち、ベトナムに送金されたとみられていて、警察はベトナムに拠点を置く指示役グループが3人に指示していたとみて、実態解明を進めています。