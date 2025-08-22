気象庁によると、台風第１２号は、２２日９時に熱帯低気圧に変わりましたが、九州南部・奄美地方ではこれまでの大雨により土砂災害や洪水災害の危険度が高くなっている地域があります。２２日は、土砂災害と河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、低い土地の浸水に警戒してください。

気象庁の発表内容は以下のとおり。

［気象概況］

台風第１２号は、２２日９時に熱帯低気圧に変わり、日向灘をゆっくりした速さで北東へ進んでいます。熱帯低気圧は動きが遅いため、九州南部・奄美地方、九州北部地方や四国地方では、熱帯低気圧周辺の暖かく湿った空気の影響で、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。

［雨の予想］

九州南部・奄美地方では２２日は、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。熱帯低気圧の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量がさらに多くなるおそれがあります。

２２日１２時から２３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 １００ミリ

奄美地方 ８０ミリ

［風の予想］

九州南部では２２日は強い風の吹く所があるでしょう。

２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 １５メートル （２３メートル）

［波の予想］

九州南部では２２日は、うねりを伴い波の高い所があるでしょう。

２２日に予想される波の高さ

九州南部 ２．５メートル うねりを伴う

［防災事項］

九州南部・奄美地方では鹿児島県を中心に、これまでの大雨により、土砂災害や洪水災害の危険度が高くなっている地域があります。２２日は、九州南部では引き続き、土砂災害と河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、低い土地の浸水に警戒し、強風やうねりを伴った高波に注意してください。奄美地方では土砂災害に厳重に警戒してください。また、九州南部・奄美地方、九州北部地方や四国地方では、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］今後発表する防災気象情報に留意してください。これで「令和７年 台風第１２号に関する情報（総合情報）」は終了します。