約40社のクラフトビールが集結！品川で「大江戸ビール祭り2025秋」開催
東京クラフトビールマニアは9月17日〜9月28日、「大江戸ビール祭り2025秋」を、品川インターシティS&R棟前広場で開催する(9月22日・23日は転換日のため開催なし)。
大江戸ビール祭り
同イベントは、事前予約・チケット不要で楽しめるビールイベント。シーズン1(9月17日〜21日)、シーズン2(9月24日〜28日)に分けて開催する。北海道から沖縄まで、約40社のブルワリーが個性あふれるクラフトビールを提供する。秋にしか味わえない限定醸造ビールも用意する。
開催の様子
会場には、キッチンカーや屋台が出店し、ビールに合うグルメも販売する。
品川駅直結の会場なので、天候を気にせずゆったりと楽しめる。時間は、平日が17時〜22時、土曜日が12時〜20時、日曜日が12時〜18時。
