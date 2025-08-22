8月21日、倖田來未がInstagramを更新した。

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「今日は朝から、 kkapp生配信 寝起き1時間後からの アリーナツアーリハーサルからのー 明日の公開収録と、明日のファンクラブツアーのおさらいdayでした！！！」「詰め込みまくりング！！」と多忙な1日のスケジュールを報告。

続けて、「ですが、 現場のみんなが明るく、 笑顔の絶えない現場でしたー！！！」と充実した時間を過ごしたことを明かし、引き締まったスタイルを見せたキャミソール姿のリハーサル中の様子や、ナチュラルな雰囲気の配信中の思われる姿、ツアーグッズを持った写真などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「多忙スケジュールお疲れ様」「めちゃくちゃかわいい」「笑顔最高だね」「どんどんカッコ良くて可愛くなる」「かっこいい歳のとりかた」「いつまでも素敵」「優しい表情が可愛くて好き」といった反響が寄せられている。

今年がデビュー25周年イヤーである倖田は、テレビ・イベント出演に加えてライブやトークショーを行うなど、精力的に活動中。8月22日〜23日には、東京・Zepp DiverCityにてファンクラブイベント『KODA KUMI〜 Let’s Party Vol.4 〜』の開催を控えており、10月からはアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』を実施予定となっている。

