YouTubeチャンネル登録者数200万人超えの歌手、天月−あまつき−が22日までにX（旧ツイッター）を更新。急逝した歌手luzさんに向けたとみられる追悼コメントを投稿した。

天月は「書いては消して、また書いては消して。いまだに、どんな言葉を残せばいいのかわかりません」と突然の訃報に気持ちの整理がついていない様子をうかがわせつつ、「僕たちは、純粋な彼を何度も一番近くで信じ、愛し、想うがゆえに--ときに厳しく接し、幾度も話し合いを重ねてきました。16年もの歳月を共に過ごした、大切な友人でした」と親交を振り返った。

続けて「旅路の果ては、過ちや後悔ばかりだったかもしれない」と推し量りつつ、「でも、もう会えないのだとしたら、許すこともできないじゃないか」と悔やみ、「心よりご冥福をお祈りします。いまは、どうか安らかに」と悼んだ。

luzさんの名前は出していないが、フォロワーからは「天月さんが沢山luzさんとコラボしてくれたり、一緒にライブをしてくれたことずっとずっと忘れません。彼にとって天月さんは支えだったと思います」「1人のファンとしてお2人を見てました、luzくんとはまるで兄弟のようでした。天月さんもなかなか気持ちを切り替えるのは難しいと思います。ゆっくりでいいと思います、ご自分一番で…」「天月くんもとてもお辛いであろうなか、こうして言葉に残してくれてありがとう。luzくんとはとっても仲良かった印象が強い分、心中お察ししてます」といったコメントが相次いだ。