»£±Æ¡¿À¾¸Ô ÁíÀ¸¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë
¡ÊÎò»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¡§À¾¸Ô ÁíÀ¸¡Ë
¤Ï¤¸¤á¤Æ¾ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¾ë¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¡¢¾ëÊâ¤¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤ë½ñÀÒ¡Ø1¤«¤é¤ï¤«¤ëÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¾¸ÔÁíÀ¸¤µ¤ó¡£JBpress¤Ç¤ÏÌ¾¾ë¤ÎÊâ¤Êý¤äÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾ë¤Î»£±ÆÊýË¡¤ä¡¢¹¾¸Í¾ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËëÈÍÂÎÀ©¤Î´ðËÜ¸¶Íý¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬¼¬¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¡Ö¼ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ÎÇÀ¹©¾¦¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤â·ê¤ò³«¤±¤¿¼«Í³¤Ê¶õµ¤
¡¡Á°¹Æ¡ÖÅÄ¾Â»þÂå¡¢¿Í¡¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡Ä¡Ö¹ñ³Ø¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ·Ï²½¡¦ÍýÏÀ²½¤µ¤ì¤¿»×ÁÛ±¿Æ°¤È¤¤Ã¤«¤±¡×¡Ê8·î21Æü¸ø³«¡Ë¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ³Ø¤Ï¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤ò¹Í¤¨¤ë»×ÁÛ¤À¤«¤é¡¢¸ÅÅµ¤ò¤Ò¤â¤È¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î¹ñ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤ò¡Ö¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¼£¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·¹Ä²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ë¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½¼Â¤ËÆüËÜ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉð²È¤ÎÆÁÀî²È¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆÁÀî²È¤ÏÒÕÃ¥¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÀµÅö¤ÊÅý¼£¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÈÂç¤Ã¤Ô¤é¤ËÏÀ¤¸¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢ËÅÈ¿¿Í¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¼ê¤¬¸å¤í¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°¦É²¸©À¾Í½»Ô¤Î±¬Ç·Ä®¤Ë¤¢¤ë¹âÌîÄ¹±Ñ±£²ÈÀ×¡£ËëÀ¯¤òÈãÈ½¤·¤¿Íö³Ø¼Ô¤Î¹âÌîÄ¹±Ñ(1804-50)¤Ï³ÆÃÏ¤ËÀø¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤ÎËëÉÜ¤ÎÄÉ¤Ã¼ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤ÆÍîÌ¿¤·¤¿
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¸½¼Â¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Æ½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÁÀî¾·³²È¤ÎÂç¸¢¤ÏÄ«Äî¤«¤é°ÑÇ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥í¥¸¥Ã¥¯¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÂçÀ¯°ÑÇ¤ÏÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËëÉÜ¤ÎÀµÅöÀ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤Íî¤È¤·½ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±¤¤¤ì¤é¤ì¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÁÀî·Ä´î¤¬¡ÖÂçÀ¯¡×¤ò¡ÖÊô´Ô¡×¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÂçÀ¯°ÑÇ¤ÏÀ¡×¤¬¹¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ³Ø¤¬Á´¹ñ¤ËÉáµÚ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Îò»Ë¤ò³Ø¤ó¤ÇµÄÏÀ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñ³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ÆÁÀî·Ä´î¤¬ÂçÀ¯Êô´Ô¤òÀë¸À¤·¤¿Æó¾ò¾ë¤ÎÆó¤Î´Ý¸æÅÂ
¡¡¤³¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³Ø¤ó¤À¤ê¡¢µÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Í³¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤òµöÍÆ¤¹¤ëÅÄ¾Â»þÂå¤Î¶õµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤â·È¤ï¤Ã¤¿½ÐÈÇÊ¸²½¤ÎÎ´À¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½ÐÈÇÊ¸²½¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ÎÉð»Î¤ä°ìÈÌ½îÌ±¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢½ñÊª¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤äÎøÀî½ÕÄ®¡¢ÂÀÅÄÆîÀ¦¤È¤¤¤Ã¤¿µººî¼Ô¤ÏÉð»Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÈÇ¸µ¤ÎÄÕ½Å¤È¤Ï¿ÈÊ¬¤Î³Àº¬¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¿ÈÊ¬²ÈÊÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëºîÉÊ¤Ê¤Éºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÅÄ¾Â»þÂå¤Î¼«Í³¤Ê¶õµ¤¤Ï¡¢»ÎÇÀ¹©¾¦¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤â·ê¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
²¬»³¸©ËÌÉô¤Ë¤¢¤ë¿á²°¤Î³¹ÊÂ¤ß¡£¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤ËÄ®¾ì¤¬±É¤¨¤Æ¿Í¡¦Êª¡¦¾ðÊó¤¬¹Ô¤¤«¤Ã¤¿
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Éð»Î¤¬Åý¼£¼Ô¤ÇÇÀ¹©¾¦¤¬¼£¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¡¢¤È¤¤¤¦Éõ·úÀ©¤Î´ðËÜÅªÏÈÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÏËëÉÜ¤â½ôÈÍ¤â²¡¤·¤Ê¤Ù¤ÆºâÀ¯Æñ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢µ²ñ¼¤äÊÆÉÔÂ¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¤É¤¦¼£¤á¤Æ¤æ¤¯¤«¤È¤¤¤¦¡Ö·ÐÀ¤ÏÀ¡×¤Î¼ûÍ×¤¬¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼Â¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î»þÂå¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈÍ¹»¤ÎÀßÎ©¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ËëÈÍÂÎÀ©¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÌ±À¯ÉôÌç¤¬ÉÏ¼å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ì±À¯¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÌ±´Ö¤«¤é¤Î¸¥ºö¤âÉ¬Í×¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢½îÌ±¤ÎÃæ¤Ç¤â¸þ³Ø¿´¤ËÍ¥¤ì¤¿¼Ô¤ÏÈÍ¹»¤Ç³Ø¤Ð¤»¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤±¿¤¬À¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¡£
²¬»³ÈÍÃÓÅÄ²È¤ÎÈÍ¹»¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤´×Ã«³Ø¹»¡£È÷Á°¾Æ¤Î²°º¬´¤¤¬Èþ¤·¤¤
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÈÍ¹»¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¹Ö»Õ¤â½¸¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤¤¤ï¤¤·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤âÊª¤â¶â¤âÈÍ¤ä¹ñ¤ò±Û¤¨¤ÆÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾ðÊó¤âÎ®ÄÌ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ê¤é¤É¤³¤ÎÃ¯¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆÈÍ³°¤«¤é¤â¹Ö»Õ¤ò¾·æÛ¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÈÍ»Î¤äÎÎÌ±¤¬Â¾¹ñ¤ØÍ·³Ø¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤¯¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÁÛ¤ä¸ÀÀâ¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ò¤ï¤Ã¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊµÄÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËëËö¤ÎÆ°Íð¤ò¤Ø¤Æ°Ý¿·¤Ø¤È·ë¼Â¤¹¤ë»×Ä¬¤Î¡Ö¼ï¡×¤Ï¡¢ÅÄ¾Â»þÂå¤Ë¤Ò¤½¤«¤ËÇÅ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¸þ¤ÏÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ô¿Ï¤Î·õ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¶ð¹þ¤Î¾¡ÎÓ»û¤Ë¤¢¤ëÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÎÊè½ê
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÏ·Ãæ¡¦¼ãÇ¯´ó¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÉèÂåÂçÌ¾¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢À®¤ê¾å¤¬¤ê¼Ô¤ÎÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÈÍÀ¯¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ·ÐÀ¤ÏÀ¤òµá¤á¤ëÃæ¤«¤é¡¢ÈÍÀ¯²þ³×ÊÙ¶¯²ñ¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Çò²ÏÈÍ¤Î²þ³×¤Ç¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÁ¼ç¤È¤·¤Æ¾üË¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤¬ÅÄ¾ÂÇÓÀÍ±¿Æ°¤Ë·¹¤¤¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ï¡¢É¬Á³¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Çò²Ï¾®Êö¾ë¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë¡£¾¾Ê¿Äê¿®¤ÏÇò²ÏÈÍ¼ç¤È¤·¤Æ²þ³×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿
É®¼Ô¡§À¾¸Ô ÁíÀ¸