京都・祇園に、京都産和牛を使用した和牛ラーメン専門店がオープン
和牛ラーメン専門店「善吉商店」は8月2日、新店舗を京都・祇園にオープンした。
京都和牛ラーメン白
和牛ラーメン専門店「善吉商店」の本店は滋賀県長浜市にあり、近江牛を使用したラーメンを提供している。今回オープンした新店舗では、京都産和牛を採用。鰹や昆布をベースにしたスープで、和牛本来の旨味を引き出した出汁ラーメン「京都和牛ラーメン白」(1,680円)を提供する。
「おすすめ贅沢セット」(2,980円)は、京都和牛ラーメン白に、肉寿司(赤身1貫・大トロ1貫)が付いたセット。
おすすめ贅沢セット
「京都和牛ラーメン赤」(1,680円)は、コチュジャン、豆板醤、唐辛子をふんだんに使ったスパイシー仕立てのラーメン。
京都和牛ラーメン赤
「京都ヴィーガンラーメン」(1,980円)は、動物性食材を使わず仕上げた。湯葉を肉の代わりに使用し、パプリカなどの彩り野菜を添えている。
京都ヴィーガンラーメン
ラーメンのほか、赤身・中トロ・大トロの霜降りや食感の違いを食べ比べできる「京都和牛3貫セット」(1,900円)も用意する。
京都和牛ラーメン白
