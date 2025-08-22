予備校大手東進ハイスクール講師の村瀬哲史氏が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。2型糖尿病治療薬のマンジャロをダイエット目的で使う若い女性が多いことに、親の立場としてコメントした。

「自宅で子どもの部屋に入った時とか冷蔵庫を開けて見つけた時、やっぱりドキッとしてしまう。ドキッとしてしまう。出て行くところで何かの歯止めをかけてほしい。子どもの（理解、知識の）範囲、ネットの情報などの中で踏み切るんでしょうけど、親として正しい理解をしておいて、何かあった時に子どもを止められるような関係性を構築しておかないといけないと改めて思います」とした。

同じコメンテーターでタレントの渋谷凪咲は、マンジャロに食欲を抑制する働きがあることに注目し、「食欲って元気の証拠。わざわざ自ら食欲のない状態に持っていくのはとってももったいないこと。睡眠、食事、運動を徹底して長期的に続けられる健康維持を見つけていただきたい」と訴えた。

番組MCの同局黒田みゆアナは「周囲で使っている話も聞いたことがある」と言う。MCで元NHKアナウンサー武田真一は「やせたいという強迫観念になっている」と話した。

番組では実際に体重が11キロも落ちたという事例も示された。一方、低体重による栄養失調や免疫力の低下、抜け毛、無月経、骨粗しょう症の恐れがあると、専門医師が危険性を訴えていた。