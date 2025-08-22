22年途中から横浜FMでプレーしてきたY・マテウス。(C)SOCCER DIGEST

写真拡大

　横浜F・マリノスは８月22日、FWヤン・マテウスが海外移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱すると発表した。

　ブラジル出身の26歳は、2022年８月に横浜FMに加入し、１年目にJ１優勝を経験。２年目以降は主力メンバーとして活躍し、今季はここまで24試合に出場し、５得点をマークしていた。
 
　今年７月には同胞のアンデルソン・ロペスがライオン・シティ・セーラーズ（シンガポール）に赴き、８月にはエウベルが鹿島アントラーズに移籍。そしてY・マテウスもクラブを離れることに。

　近年のトリコロールの攻撃を力強く支えてきた“ブラジル人トリオ”が、これで完全に解体することになった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】マドリー退団の21歳MF中井卓大がスペイン５部レガネスBに電撃加入！「攻撃における技術力に優れたMF」と期待

 