¥í¥Ã¥Æ¡¢9·î2Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¡¡¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«Í½Äê
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï22Æü¡¢9·î2Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢18»þ00Ê¬»î¹ç³«»Ï¡Ë¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÎÏÃ¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢µ´¤Î·ì¤ò°ú¤¯¼Ô¤¿¤Á¤ÈÅíÂÀÏº¤Î·ì¤ò°ú¤¯¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁè¤¤¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×Éô¿ô¤Ï400ËüÉôÆÍÇË¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFRIDAY ANIME NIGHT¡×ÏÈ¤ÇËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡£(¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¡¡¥³¥é¥Ü»î¹çÅöÆü¤Ï¡¢ºîÃæ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¹Ä¹¡ºê¿×Ìò¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¤ÎÀ¾»³¹¨ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤¿ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«Í½Äê¤À¡£