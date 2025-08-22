【バレーボール女子】世界選手権に出場するメンバー１４人が決定！石川真佑主将のほか２１歳の北窓絢音選手、１９歳の秋本美空選手もメンバー入り

ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、８月２２日(金)からタイで開催される「２０２５女子世界選手権大会」に参加する女子日本代表チームの出場選手１４人を発表しました。



失意のパリオリンピックから９か月。フェルハト・アクバシュ新監督のもと、新たなメンバーとともに５月にスタートした今シーズンのバレーボール女子日本代表。６月から７月にかけて行われたVNL(バレーボールネーションズリーグ)では、試合を重ねるごとにチーム力が熟成、抜群のチームワークでベスト４進出を果たしました。





その女子日本代表が、今シーズンの最大の目標と掲げる世界選手権。注目のメンバーには、ＶＮＬの３位決定戦、ポーランドとのメダルをかけた一戦で悔しさを味わったメンバーがそのまま出場選手として登録されました。アタッカー陣は、主将の石川真佑選手、和田由紀子選手、佐藤淑乃選手といったＶＮＬで主力を担った３人に加えて、２１歳の北窓絢音選手、１９歳の秋本美空選手がメンバー入り。攻撃の司令塔となるセッターには、関菜々巳選手と中川つかさ選手の２人。ブロックの要となるＭＢ陣には、ベテランの島村春世選手ら代表経験豊富な４人。レシーバー陣には、リベロとして登録された小島満菜美選手、福留慧美選手に加えて、アウトサイドヒッターとして登録も埼玉上尾メディックスではリベロを務めている岩澤実育選手がレシーバーとしてメンバーに名を連ねました。２４から３２に参加国が拡大して開催される今回の世界選手権は８月２２日(金)に開幕。４か国ずつ８つの組に分かれて１回戦総当たりで行われる予選ラウンドでは、日本は８月２３日(土)にカメルーン、２５日(月)にウクライナ、２７日(水)にセルビアと対戦。４か国の中で上位２チームに入れば、準々決勝進出をかけて各組の上位が激突するラウンド１６に進みます。９月３日（水）、４日（木）に準々決勝、９月６日(土）に準決勝が行われて最終順位が決定するファイナルが行われるのは９月７日（日）。アクバシュ監督が、就任の際、選手たちに対して口にしたのは、「チーム全員の力を結集し困難を乗り越え、世界に挑み目標を達成しましょう」の言葉。選手と共に戦う指揮官のもと、果たして、ＶＮＬのメダルをかけた一戦での悔しさをバネに、チーム全員が一体となって「困難を乗り越える回復力」を示すことができるのか、女子日本代表の熱い戦いに注目です。【バレーボール女子日本代表 ２０２５女子世界選手権大会出場選手】（１４人)背番号 氏名 ポジション 所属２ 荒木彩花 ＭＢ（ＳＡＧＡ久光スプリングス）３ 島村春世 ＭＢ（ぺッパー貯蓄銀行ＡＩペッパーズ 韓国）４ ◎石川真佑 ＯＨ（イゴール・ゴルゴンゾーラ・ノヴァ―ラ イタリア）６ 関菜々巳 Ｓ （ＵＹＢＡバレー・ブスト・アルシーツィオ イタリア）８ 小島満菜美 Ｌ （ＬＯＶＢソルトレークバレーボール アメリカ）１１ 山田二千華 ＭＢ（ＮＥＣレッドロケッツ川崎）１２ 福留慧美 Ｌ （ヴィクトリーナ姫路）１３ 和田由紀子 ＯＨ（ＮＥＣレッドロケッツ川崎）１５ 宮部藍梨 ＭＢ（ヴィクトリーナ姫路）１９ 岩澤実育 Ｌ （埼玉上尾メディックス）＊登録はＯＨ２２ 中川つかさ Ｓ （ＮＥＣレッドロケッツ川崎）２６ 佐藤淑乃 ＯＨ（ＮＥＣレッドロケッツ川崎）３０ 北窓絢音 ＯＨ（ＳＡＧＡ久光スプリングス）３３ 秋本美空 ＯＨ（ヴィクトリーナ姫路）◎は、キャプテンポジションＳ：セッター ＯＨ：アウトサイドヒッター ＭＢ：ミドルブロッカー Ｌ：リベロ【試合日程（予選ラウンド）】※時間は日本時間８月２３日 (土） 日本 対 カメルーン（午後７時〜）８月２５日（月） 日本 対 ウクライナ（午後７時〜）８月２７日（水） 日本 対 セルビア（午後７時〜）