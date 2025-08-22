好き＆行ってみたい「和歌山県の星空スポット」ランキング！ 同率2位「潮岬観光タワー」「龍神温泉」、1位は？
夜空に瞬く無数の星々は、日常を離れた特別な時間を演出してくれます。都会の喧騒を忘れ、澄んだ空気の下で見上げる星の輝きは、旅の目的になるほど魅力的です。自然に包まれながら満天の星を眺めるひとときは、心を解きほぐし、忘れられない思い出へと変わっていきます。
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女196人を対象に「星空スポット（近畿地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「和歌山県の星空スポット」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「行ったことがないので、星空眺めに行ってみたいです」（50代女性／兵庫県）、「海と山に囲まれた静かな場所で、満天の星空が手に届きそうだから」（30代女性／東京都）、「写真に収めてみたいと思うから」（20代女性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「日本三美人の湯を訪れてゆっくりしながら星空を楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）、「秘境のような雰囲気の中、リラックスしたいから」（20代男性／大阪府）、「山々に囲まれて入った露天風呂から見えた星空がきれいだったから」（30代女性／大阪府）といった声がありました。
回答者からは「主人が学生時代にこの近くに住んでいて、緑も多く、夜空が綺麗だというのを教えてもらいました。結婚してすぐ、白浜までは小旅行で行ったんですが、妊娠中というのもあり白良浜までは行けませんでした。海も空も綺麗だと教えてもらったのでいつかは行ってみたいです」（40代女性／大阪府）、「ゆったりと楽しめそう」（50代女性／東京都）、「粒の細かい美しい砂浜で星を見たいから」（40代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女196人を対象に「星空スポット（近畿地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「和歌山県の星空スポット」を紹介します！
同率2位：潮岬観光タワー周辺／26票本州最南端に位置する潮岬観光タワー周辺は、周囲に明かりが少なく視界も広いため、満天の星空を堪能できる人気の観賞スポット。海に囲まれたロケーションならではの静けさと壮大な景観が、多くの支持を集めました。
回答者からは「行ったことがないので、星空眺めに行ってみたいです」（50代女性／兵庫県）、「海と山に囲まれた静かな場所で、満天の星空が手に届きそうだから」（30代女性／東京都）、「写真に収めてみたいと思うから」（20代女性／宮城県）などのコメントがありました。
同率2位：龍神温泉／26票日本三美人の湯としても知られる「龍神温泉」は、星空の名所としても人気。山間部の静かな温泉地で、夜になると都会では見られないほどの星が広がります。温泉につかりながら空を見上げるぜいたくなひとときが楽しめます。
回答者のコメントを見ると「日本三美人の湯を訪れてゆっくりしながら星空を楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）、「秘境のような雰囲気の中、リラックスしたいから」（20代男性／大阪府）、「山々に囲まれて入った露天風呂から見えた星空がきれいだったから」（30代女性／大阪府）といった声がありました。
1位：白良浜／58票1位に輝いたのは「白良浜」でした。白い砂浜が美しいビーチリゾートとして知られる白良浜は、夜になると海と星が織りなす幻想的な風景が広がります。波の音を聞きながらゆったりと星を眺めることができ、日常を忘れるような時間が過ごせるスポットとして高く評価されました。
回答者からは「主人が学生時代にこの近くに住んでいて、緑も多く、夜空が綺麗だというのを教えてもらいました。結婚してすぐ、白浜までは小旅行で行ったんですが、妊娠中というのもあり白良浜までは行けませんでした。海も空も綺麗だと教えてもらったのでいつかは行ってみたいです」（40代女性／大阪府）、「ゆったりと楽しめそう」（50代女性／東京都）、「粒の細かい美しい砂浜で星を見たいから」（40代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)