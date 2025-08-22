「パリが似合いすぎてます」藤井サチ、超ミニ丈から美脚を披露！ 「さちちゃんに似合う街並み」
モデルの藤井サチさんは8月20日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】藤井サチのパリでの美脚ショット
「パリの雰囲気にピッタリ」藤井さんは「大人になってから、ず〜っと行ってみたかった… パリに去年行ってきました 憧れのパリ、最高だった〜〜」と報告し、5枚の写真を投稿。1枚目では黒いミニワンピースを着用しています。また、3枚目では白いシャツにベージュのショートパンツを合わせたコーディネートを披露。いずれの写真も美しい脚が見えており、スタイル抜群です。
ファンからは「パリが似合いすぎてます」「パリの雰囲気にピッタリ」「さちちゃんに似合う街並み」「わー！可愛い」「さちちゃん素敵」といった声が寄せられました。
「スーパースタイルいいね！」9日の投稿では、ノースリーブのトップスとショートパンツのセットアップを着用した姿を披露した藤井さん。脚や二の腕など、露出した美しい肌がまぶしいです。ファンからは「足キレイすぎ」「スーパースタイルいいね！」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
