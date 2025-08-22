モデルの藤井サチさんは8月20日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：藤井サチさん公式Instagramより）

モデルの藤井サチさんは8月20日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】藤井サチのパリでの美脚ショット

「パリの雰囲気にピッタリ」

藤井さんは「大人になってから、ず〜っと行ってみたかった…　パリに去年行ってきました　憧れのパリ、最高だった〜〜」と報告し、5枚の写真を投稿。1枚目では黒いミニワンピースを着用しています。また、3枚目では白いシャツにベージュのショートパンツを合わせたコーディネートを披露。いずれの写真も美しい脚が見えており、スタイル抜群です。

ファンからは「パリが似合いすぎてます」「パリの雰囲気にピッタリ」「さちちゃんに似合う街並み」「わー！可愛い」「さちちゃん素敵」といった声が寄せられました。

「スーパースタイルいいね！」

9日の投稿では、ノースリーブのトップスとショートパンツのセットアップを着用した姿を披露した藤井さん。脚や二の腕など、露出した美しい肌がまぶしいです。ファンからは「足キレイすぎ」「スーパースタイルいいね！」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)