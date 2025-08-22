台風第１２号は熱帯低気圧に変わりました。

台風第１２号は２２日９時に熱帯低気圧になりました。中心は日本の南の北緯３２度、東経１３２度にあって、ゆっくりした速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は１００８ヘクトパスカルとなっています。

■台風12号(レンレン)

2025年8月22日09時45分発表

22日09時の実況

種別 熱帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 日本の南

中心位置 北緯32度00分 (32.0度)

東経132度00分 (132.0度)

進行方向、速さ 北東 ゆっくり

中心気圧 1008 hPa

■九州北部の今後

台風第１２号は、２２日９時に熱帯低気圧に変わりましたが、九州北部地方では、２２日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

台風第１２号は、２２日９時に熱帯低気圧に変わり、日向灘をゆっくりした速さで北東へ進んでいます。九州北部地方では、熱帯低気圧に伴う暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、九州北部地方では、２２日夜遅くにかけて、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［風の実況］

２１日００時から２２日１０時までの最大瞬間風速と最大風速（アメダスによる速報値 単位：メートル）

熊本県

天草市牛深

最大瞬間風速 １８．３メートル 東北東 （２１日１４時０６分）

最大風速 １１．５メートル 東北東 （２１日１４時１２分）

長崎県

雲仙岳

最大瞬間風速 ２１．７メートル 東南東 （２１日１０時３８分）

最大風速 １２．６メートル 東南東 （２１日１０時４４分）



［防災事項］

落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■九州南部の今後

台風第１２号は、２２日９時に熱帯低気圧に変わりました。九州南部では、２２日夕方にかけて土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、低い土地の浸水に警戒してください。奄美地方では、２２日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。

［気象概況］

台風第１２号は、２２日９時に熱帯低気圧に変わり、日向灘をゆっくりした速さで北東へ進んでいます。

九州南部・奄美地方では、熱帯低気圧や太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。



［雨の実況］

２０日１８時から２２日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）

宮崎県

串間 １２９．５ミリ

鹿児島県（奄美地方除く）

鹿児島市喜入中名町 ３４７．０ミリ

南さつま市加世田 ３４５．５ミリ



［風の実況］

２１日００時から２２日１０時までの最大風速と最大瞬間風速（アメダスによる速報値 単位：メートル）



宮崎県

宮崎空港

最大風速 １３．８メートル 南南東 （２２日００時０１分）

最大瞬間風速 １７．５メートル 南南東 （２１日２３時５７分）



鹿児島県（奄美地方除く）

鹿児島市東郡元町

最大風速 ２０．７メートル 南南東 （２１日１７時０６分）

最大瞬間風速 ３０．８メートル 南南東 （２１日１７時１１分）

枕崎

最大風速 １５．６メートル 南南西 （２１日１６時０２分）

最大瞬間風速 ２３．６メートル 南南西 （２１日１５時２２分）



［雨の予想］

九州南部・奄美地方では、２２日夕方にかけて局地的に雷を伴い激しい雨が降るでしょう。また、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、土砂災害の危険度の高い状態が続く見込みです。

２２日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ３０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ４０ミリ

奄美地方 ４０ミリ

２２日１２時から２３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 ８０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １００ミリ

奄美地方 ８０ミリ



［風の予想］

九州南部では、２２日夕方にかけて強い風が吹く所があるでしょう。

２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２３メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５メートル （２３メートル）



［波の予想］

九州南部の沿岸の海域では、２２日夕方にかけてうねりを伴い波の高い所があるでしょう。

２２日に予想される波の高さ

宮崎県 ２．５メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ２．５メートル うねりを伴う

