子役・倉田瑛茉、浴衣姿＆初挑戦の習字披露「可愛すぎる字」「上手」絶賛の声続々
【モデルプレス＝2025/08/22】子役の倉田瑛茉の保護者とマネージャーによるInstagramが、8月21日に更新された。倉田の浴衣姿と初挑戦の習字を披露し、反響が寄せられている。
【写真】西園寺さん子役・倉田瑛茉、初習字の愛らしい作品
投稿では、「8月20日から発売中の 週刊TVガイド8／29号にて 夏休みを満喫している瑛茉ちゃんが登場しています」と雑誌『週刊TVガイド』（東京ニュース通信社）への掲載を報告。「好きな色の浴衣を着させていただき いつもと少し違った髪型にしてもらって とっても嬉しそうな瑛茉ちゃん」と撮影の様子を振り返り、「初めてのお習字にも挑戦しましたよ」と新たなチャレンジについて明かしている。
写真には、色鮮やかな浴衣を着た倉田がかき氷を食べる様子や、“えま”と書かれた完成した作品が収められており、夏らしい装いと初々しい挑戦が印象的である。
この投稿に、ファンからは「浴衣似合ってる」「習字の字が上手でビックリ」「可愛すぎる字」「いつもと違う髪型も素敵」「夏らしい企画で癒されます」「瑛茉ちゃんの成長を感じます」「真剣な表情が微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
倉田は2020年1月11日生まれ。2023年、TBS系日曜劇場「下剋上球児」でドラマ初出演。2024年7月期のTBS系火曜ドラマ「西園寺さんは家事をしない」では、松村演じる楠見俊直の娘・楠見ルカ役を務め、脚光を浴びた。2025年は、「35年目のラブレター」で映画初出演を果たし、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ「あなたを奪ったその日から」（毎週月曜よる10時〜）にも出演した。（modelpress編集部）
