ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２１日（日本時間２２日）の敵地デンバーでのロッキーズ戦を欠場した。長女の出産に立ち会うために「父親リスト」に入った４月１８、１９日以来、今季２度目だ。先発した前日２０日（同２１日）の４回一死二、三塁で打球速度約１５１キロのライナーが右太ももを直撃し、表情をゆがめた。その後も出場を続けたが、８回の打席で代打が送られた。試合後、大谷は「今の段階では大丈夫だと思っている」と軽症を強調。ロバーツ監督は「今日はゆっくり寝るように」「球場には遅れて到着するように」と伝えたと明かした。２２日（同２３日）の敵地パドレス戦は出場する予定だ。

その大谷はＭＬＢ公式サイトが２１日に発表した、今季１１回目の打者パワーランキングで今季初めてトップに立った。

同サイトは「大谷がリストのトップに立つことは珍しくない。しかし、このリストで１位になるのは今回が初めて」と強調。これまでは２位４回、３位２回だった。前回（７日＝同８日）発表以降、打率３割６分６厘、出塁率５割、長打率８割５厘、本塁打５本を記録した。４４本塁打はナ・リーグ２位だ。また、３０１塁打、１２０得点はメジャートップ。過去７５年間で２人目の１５０得点も視野に入る。

２位は前回１位で４５本塁打でリーグトップのフィリーズのシュワバー。３位はアスレチックスの新人カーツとなっている。