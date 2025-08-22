「御上先生」生徒役女優、4品の手料理披露「器用すぎ」「キャラクター可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】TBS系日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の白倉碧空が22日、自身のInstagramを更新。手作り料理の数々を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」美人女優、器用すぎる手料理
白倉は「最近涼しくなってきたので料理をまた作り始めました。ただ、エアコンの温度を下げただけです」と可愛らしいキャラクターのオムライスなど、4品の手料理を披露。「何か夏に作るといいものとか教えていただけませんか。きのこが好きです」とアドバイスも求めた。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「美味しそう」「キャラクター可愛い」「器用すぎ」「こんなに作れるのすごい」といったコメントが寄せられている。
同ドラマで生徒・名倉知佳役を務めた白倉は、2006年8月10日生まれ。日本テレビ系ドラマ「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」（2023）、NHK「宙わたる教室」（2024）、現在公開中の映画「女神降臨 Before 高校デビュー編」などに出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
