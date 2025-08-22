¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À2¿Í¤òÉÔµ¯ÁÊ¡¡ÅìµþÃÏ¸¡
ÅÔÆâºß½»¤Î½÷À¤é¤Ë³ô¼°¤ä²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¡¢¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Àîºê»Ô¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦°æ¸Í²í±É¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤é½÷À2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ïº£·î20ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕÍº²ðÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º¾µ½¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
