90歳になる祖母の年金が「月5万円」と聞いて、正直ショックでした…。自分の将来、今のうちから何を準備すればいいのでしょうか？

祖母の年金は月5万円……これって普通なの？

「月5万円しか年金がない」と聞くと、想像よりも少ないと感じる方が多いかもしれません。しかし、これは決して特別な話ではありません。

現在、日本の「国民年金（基礎年金）」の満額受給額は1ヶ月あたり6万9308円（2025年度）。ただし、これを満額もらうには40年間しっかり保険料を納める必要があります。

高齢の方の中には、専業主婦として長く過ごした方や、パートでの勤務が中心だった方も多く、加入期間が短かったり、未納期間があったりするケースも少なくありません。そのため、「月5万円程度の年金」というのは実際に多く見られる金額なのです。

しかし、それだけで生活するのは厳しいのが現実です。私たちの将来も、決してひとごとではありません。



老後にかかるお金は？ 本当に年金だけで足りるの？

老後の生活費は、住居や医療の状況によって異なりますが、総務省「2024年家計調査（家計収支編）」によると、二人以上の世帯のうち65歳以上の世帯の1ヶ月あたりの消費支出は26万5898円とされています。

一方、もらえる年金は人によって差がありますが、厚生労働省が発表している2025年度の夫婦2人分の標準的な年金受給額は月額23万2784円です。

つまり、毎月3万円程度の赤字になる可能性があるのです。さらに、医療費や介護費、住まいのリフォームや老朽化への対応など、突発的な支出も発生します。

こうした背景から、公的年金だけでは「ゆとりある老後」は難しいというのが現実です。



今のうちからできる備えとは？ お金の育て方を考えよう

では、私たちは今から何を準備すればいいのでしょうか。答えは一つではありませんが、以下のような「資産形成の選択肢」があります。

・iDeCo（個人型確定拠出年金）

毎月の掛け金が所得控除の対象になるため、節税しながら老後資金を積み立てられます。

・新NISA（少額投資非課税制度）

2024年にリニューアルされた制度で、投資で得た利益に税金がかかりません。少額から始められ、資産形成の入り口に最適です。

・積立投資信託やETF

毎月一定額を積み立てる投資スタイルです。長期間コツコツ続けることで、複利の効果が期待できます。

重要なのは、「まとまったお金がなくても、小さく始められる」ことです。そして、「長期・分散・積立」を意識して、少しずつでも資産を増やしていくことです。



将来に備えて、今から行動を始めよう

将来の生活を考えると、誰でも少なからず不安を感じるものです。ですが、その不安は、何もせずにいるとどんどん大きくなります。

だからこそ、今日からできることに少しずつ取り組んでいくことが大切です。家計の見直しや情報収集、小さな積立投資など、今から始める一歩一歩が、未来の自分を支える大きな力になります。

「将来、年金だけで足りるのかな？」という疑問は、誰もが抱くリアルな感情です。その気づきをきっかけに、自分の老後を見つめ直すことができれば、それは決して無駄ではありません。数十年後の自分が安心して暮らせるように、将来に備えて、今から少しずつ行動を始めていきましょう。



出典

日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について

総務省 家計調査報告（家計収支編） 2024年（令和6年）平均結果の概要

厚生労働省 令和7年度の年金改定についてお知らせします

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー