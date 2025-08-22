◆男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 第２日（２２日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

会場のブルックスＣＣで存在感をひときわ放っているのが「モンスターウルフ」だ。オオカミに似せた野生動物撃退装置で、２〜３年前から鹿対策としてコースに導入された。

体調１・２メートル、高さは８０センチ。目が赤く光り、大音響で吠え続ける。「ウォーン」「ウギャー」。５０種類以上の音を用いて変化を入れることで、動物に慣れさせない。首が上下に動き、生きているように見える。

ブルックスＣＣでは“２匹”を“飼育”している。１４番常駐が１台と、電動カートに乗って移動するコース全体の見張り役が１台。１番から１８番までの自動カート道を、グルグルと７〜８周パトロールする。毎日午後７時前後に始動し、明朝５時まで無休で動き続けるそうだ。今大会中は主催者から１台提供があり、３台がコース内で活躍している。

宮下博樹支配人は「コースに鹿が多く、グリーンを荒らされるなどの被害を防止するためです。鹿は音に敏感なので、効果があります」と話した。