嵐・二宮和也、人生で“運が良かった”と思えたことは「嵐になったこと」

嵐の二宮和也（42歳）が、8月22日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。人生で“運が良かった”と思えたことについて「嵐になったこと」と語った。



二宮はこの日、同日放送のバラエティ番組「ニノさんSP」の宣伝のため、同番組にVTR出演。人生で“運が良かった”と思えたことについて質問を受ける。



これに二宮は「嵐になったこと…は運が良かったな、とは思いますね」と語り、「みんな目指すべきところがデビューだった中で、僕はわりと違う方向を向いていたので、デビューすることが当時は額面通り受け取れなかったけど、いま考えてみると運が良かったなっていう風に思いますね、やっぱり」と語った。