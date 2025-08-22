タレントのＩＭＡＬＵが２０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。幼少時の一番怖かった体験を明かす一幕があった。

この日は「ちょっと怖い話で涼む夜」。

「今までで一番怖くて、あれ、なんだったんだろう？みたいな体験があって」と話し出したＩＭＡＬＵ。「ちっちゃい時に、こっくりさんをやってしまったことがありまして。こっくりさんをやった日からウチでいろんな不思議な現象が起きるようになっちゃって」と続けると「いたずら電話がかかってくるようになったんですよ。当時、家電（いえでん）なんで誰からかかってきてるかは分からないけど、電話に出るとプツッと切れるっていう…。それがどんどん、しつこくなってきたんですよ。さすがにこれはヤバいと思って、母が（電話）会社に問い合わせて」と母の大竹しのぶが問い合わせたことを回顧。

「どの番号からかかってきてるかを調べてもらったんですよ。そしたら母親の携帯電話からかかってたんですよ」と続けたところでＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「大竹さんがイタ電話してたの？」とギャグまじりに聞くと、ＩＭＡＬＵは「違う、違う！」と笑顔で否定。「それでお祓（はら）いしてもらったら、ピタッと。あれは本当に今でも不思議…」とつぶやいていた。