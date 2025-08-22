久しぶりに家族が集まる夏休み。年齢を重ねて中高年となっても、親やきょうだいの顔を見れば子ども時代に戻ったような気持ちになるかもしれません。しかし、年齢を重ねた親は、元気に見えても先々には病気、相続、葬儀など、多くの心配事があるといえます。ある家族の実情を通して考察します。

「お父さん、自分の葬儀はこの家でやりたい！」

「いやぁ、父がすっかりヘソを曲げちゃって…」

そういって苦笑するのは、都内在住の兼業主婦の鈴木陽子さん（仮名・56歳）です。鈴木さんはこの夏、3年ぶりに静岡県の実家を訪れたところ、偶然のめぐりあわせで、きょうだい全員が顔をそろえることに。

時期はお盆で、まさに夏真っ盛りです。自然豊かなエリアにある実家は、蝉の声がにぎやかに響きわたり、広々とした地方の戸建て住宅の居間では、エアコンがひっきりなしに涼しい風を送っていました。

この家の主は、陽子さんの父親の田中滋さん（83歳）、そして顔を合わせたのは、長女の陽子さん、長男の田中優一さん（仮名・54歳）、次女の山田美香さん（仮名・51歳）。いずれも東京都に暮らしています。そして、子どもたちが持ち寄ったお菓子をテキパキと並べているのは、父親より1歳年上の母親、芳江さん（仮名・84歳）です。

田中家はおしゃべり好きで、家族が年齢を重ねてからも集まればワイワイと話が尽きないのでした。

冷たい麦茶をグビグビ飲みながら、父親の滋さんが話を先導します。

「この前、ヒロちゃんが亡くなったんだよ。ほら、伊豆に住んでいた遠縁の…」

「ああ、ヒロおじちゃん！ いくつだったの？」

優一さんが畳みかけます。

「99歳」

「それは長生きだわ！」

「お葬式は行ったの？」

「挨拶行かなくていいの？」

みんなが口々にしゃべっているところへ、滋さんは大きな声で割って入ります。

「それでさ、お父さんは考えたんだよ。お父さん、自分の葬式はこの家でやりたい。親戚や友達を集めて、大好きなジャズを流して、みんなで立食パーティーを楽しんでもらえたらな…って。オードブル並べて、ビール片手にみんなでワイワイと…」

「家族葬は？」「直葬は？」「散骨は…？」→「もういいッ！」

思いがけない宣言に、子どもたちは顔を見合わせます。最初に反応したのは長女の陽子さんでした。

「お父さん、それ、大変すぎるわよ。片付けだって誰がやるの？ そんなにやりたいなら、企画書作ってプレゼンしてもらわなきゃ…」

半分冗談のつもりでしたが、滋さんは頬をふくらませます。

そこへ優一さんが畳みかけるように言いました。

「いまの流行は〈家族葬〉だよ。親しい人だけでひっそりと。シンプルでいいじゃない？」

「いやだ、お父さんはみんなを集めて、にぎやかに見送られたいんだ！」

滋さんは声を大きくして反論しました。

場をなごませようと、美香さんが話しかけます。

「お父さん、だったら私がピアノを演奏してあげる」

「美香は優しいなぁ。なんだよ、あいつらは冷たいことばっかり…」

すると、芳江さんが冷静に言いました。

「〈直葬〉って知ってる？ 通夜・告別式なし、火葬だけ。超シンプルでいいじゃない。いま、選ぶ人が増えているんだって。新しいもの好きなお父さんにピッタリ」

滋さんの頬はますます膨らみますが、芳江さんは意に介しません。

「パーティーがいいなら、海にお骨をまくのはどう？ みんなで船の上でバーベキューしながら、お父さんをパーッと…」

「もういいッ！」

滋さんは足元の猫を抱き上げ、プイッとソファのほうへ行ってしまいました。

「お父さんの好きなプリン、あるよ？」

「お父さんはいらない！」

「お父さん、そんなこといわないで…」

背を向けてソファに座る滋さんに、美香さんがスプーンと一緒にガラス容器に入ったプリンを差し出すと、滋さんはプリンを口に運び、「うん、うまい…」とつぶやいていました。

“想い”はあるのに対話不足。葬儀の準備が進まない課題が明らかに

燦ホールディングス株式会社が2025年7月に実施した「親と子の終活・葬儀に関するコミュニケーションの実態調査」※によると、葬儀について親子ともに約6割が「対話を望む」一方で、子世代の62.4％が「話したことがない」と回答していることがわかっています。

※ 調査期間…親世代：2025年7月29日／子世代：2025年7月28日、調査対象…実子がいる60〜70代の男女300名／親がご健在である40〜50代の男女300名

［図表］＜子世代＞親と「葬儀に関する希望」について話したことがありますか？ n＝300出所：燦ホールディングス株式会社

親世代では、45.0%が自身の葬儀について何らかの希望を持っていることが明らかになりました。しかし、そのうち実際に子どもに伝えている人はわずか17.8%に留まっています。親が話をためらう理由としては、「タイミングがわからない」（47.5%）や「重い話と思われそうで言いにくい」（30.5%）が上位に挙がり、対話への心理的な障壁が存在していることが浮き彫りになりました。

同様に、子世代でも62.4%が親と葬儀の話をしたことがないと回答。さらに、全体の3人に1人が「話したこともなく、特に考えたこともない」と答えており、親の死や葬儀を「自分ごと」として捉えられていない子世代が一定数存在していることが伺えます。

また、話せていない理由については、「切り出しにくい」（33.7%）や「何を話せばよいかわからない」（30.5%）が上位を占めており、親世代・子世代ともに「言い出しにくさ」が共通の課題となっていることがわかります。

田中家のように、両親が元気なうちから、葬儀について話し合っておくことが大切だといえます。

〈出所〉

燦ホールディングス株式会社「＜帰省シーズンに考える、親の葬儀＞親の想い、知らないままでいいですか？葬儀について親子どちらも約6割が「対話を望む」も62.4%の子世代が「話したことがない」と回答！」

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000146686.html）