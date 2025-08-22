高橋英樹、長野の別荘で休暇を満喫「立派な山荘」「羨ましき限り」 山荘前で笑顔の夫婦2ショット
俳優の高橋英樹（81）が21日、自身のブログを更新。夫婦で訪れた長野の山荘での写真を公開した。
【写真】「立派な山荘」長野の別荘前で笑顔の高橋英樹＆妻・美恵子さんの2ショット
7月27日の投稿で、毎年のように足を運んでいるという長野の山荘に妻・美恵子さんと出かけたことを報告。以降の投稿では、緑豊かな景色や食事風景など、休暇を満喫する様子を伝えていた。
この日は「いよいよ山荘を出て、、、、、」と長野での生活を終え、東京に戻ることを報告。掃除や食器などの片付けで「朝から大忙し」と伝えた。
投稿では、山荘をバックに夫婦2人の記念ショットを公開。自然の中にそびえ立つ、立派な木造の山荘を披露した。
長野での生活を満喫した高橋は「来年も元気で来ようね！」「おうちくん有り難う!!!」と山荘に別れを告げ、「東京の猛暑に向かってGO!!!」と元気につづった。
コメント欄には「立派な山荘ですね」「羨ましき限りです」「若々しいお二人 素敵です」「さわやかツーショット 英樹さんも奥さまもスタイルいいー！」「来年も仲むつまじいツーショットを」などの声が寄せられている。
