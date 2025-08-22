USJ×大阪・関西万博、初の本格コラボ発表 万博会場で『ハロウィーン・ホラー・ナイト』 ミャクミャクもゾンビ・デ・ダンス【詳細】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は22日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）との初の本格コラボレーションを、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』で実施すると発表した。
【画像】USJハロウィーン「ゾンビ」“新曲”はKing Gnuに決定
USJは、万博に過去2回、パビリオン・イベント参加してきたが。今回が初めての本格コラボとなり、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の“超絶叫”＆“超熱狂”エンターテイメントを、9月9日の1日限り、万博会場に出張開催する。
USJで毎年ハロウィーンの夜に大量出現するゾンビが、ついにはパークを抜け出して、夜の博に出現する。突如会場に音楽（King Gnuの書き下ろし楽曲『SO BAD』）が響き渡り、ゾンビたちが踊りまくる「ゾンビ・デ・ダンス」がスタートする。
万博を訪れたゲストは、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気者である不気味なクマ「ハミクマ」、そして大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と一緒になって我を忘れて踊りまくり、会場は“超熱狂空間”に一変。踊り切ったゲストは心も身体もスッキリし“超元気”になれる。
■大阪・関西万博『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張イベント
開催日時：2025年9月9日（火）
（1）午後6時30分〜6時45分（2）午後7時30分〜7時45分（3）午後8時30分〜8時45分
開催場所：大阪・関西万博会場内 ポップアップステージ 北
※本イベントは会場の開催規定を順守し、安全に配慮した運営での実施となります
※荒天、地震、その他社会情勢等により、内容の変更およびイベントを中止する場合があります
※過激な内容を含むため、未就学児の体験には保護者の同伴が必要です。12歳以下かつ小学生の体験については、保護者がご判断ください
TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】USJハロウィーン「ゾンビ」“新曲”はKing Gnuに決定
USJは、万博に過去2回、パビリオン・イベント参加してきたが。今回が初めての本格コラボとなり、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の“超絶叫”＆“超熱狂”エンターテイメントを、9月9日の1日限り、万博会場に出張開催する。
万博を訪れたゲストは、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気者である不気味なクマ「ハミクマ」、そして大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と一緒になって我を忘れて踊りまくり、会場は“超熱狂空間”に一変。踊り切ったゲストは心も身体もスッキリし“超元気”になれる。
■大阪・関西万博『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張イベント
開催日時：2025年9月9日（火）
（1）午後6時30分〜6時45分（2）午後7時30分〜7時45分（3）午後8時30分〜8時45分
開催場所：大阪・関西万博会場内 ポップアップステージ 北
※本イベントは会場の開催規定を順守し、安全に配慮した運営での実施となります
※荒天、地震、その他社会情勢等により、内容の変更およびイベントを中止する場合があります
※過激な内容を含むため、未就学児の体験には保護者の同伴が必要です。12歳以下かつ小学生の体験については、保護者がご判断ください
TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.